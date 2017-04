Ob 19.15 druga tekma finala: SIJ Acroni Jesenice - Olimpija

Jeseničani na prvi tekmi slavili s kar 10:5

9. april 2017 ob 17:57

Jesenice - MMC RTV SLO

V Podmežakli se bo ob 19.15 začela druga tekma finalne serije državnega hokejskega prvenstva med SIJ-em Acronijem Jesenicami in Olimpijo. Železarji v zmagah vodijo z 1:0.

Čeprav naj bi vloga favorita pripadla zmajem, ki branijo naslov in so letos igrali v bistveno kakovostnejšem tekmovanju kot njihovi večni tekmeci, pa so na prvi tekmi v Tivoliju Jeseničani Olimpijo nadigrali z 10:5.

Ljubljančani so bili na prvi tekmi povsem razglašeni. Katastrofalna je bila obramba, ki je klonila tako rekoč po vsakem nevarnejšem jeseniškem napadu. Prvič do zdaj je ena ekipa na finalni tekmi državnega prvenstva dosegla deset golov.

Finale za zdaj spominja na tistega izpred dveh let, ko so Jesenice pod vodstvom Nika Zupančiča prav tako premagale favorizirano Olimpijo. Znova se pozna alarmantna finančna situacija, ki vlada v Tivoliju.

Druga tekma, danes ob 19.15:

SIJ ACRONI JESENICE - OLIMPIJA 1:0



Tretja tekma, sreda ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



---------- morebitni tekmi: -----------

Petek ob 19.15:

SIJ ACRONI JESENICE - OLIMPIJA



Nedelja, 16. aprila, ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



V odebljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage.

T. J.