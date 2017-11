Kvalifikacije za SP: Španija - Slovenija 9:6 (4')

Slovenski košarkarji igrajo drugo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Po domači zmagi nad Belorusijo prvič gostujejo, v Burgosu se merijo s Španci.

Reprezentanci sta v prvem krogu kvalifikacij prišli do zmage z identično razliko. Slovenci so pred domačimi navijači s 87:74 ugnali Beloruse, Španci pa so zmagali na gostovanju v Črni gori (79:66). To je 19. medsebojni obračun španske in slovenske reprezentance. Španci so bili boljši 13-krat, Slovenci so dobili zadnjega, ko so bili pred dobrima dvema mesecema boljši v polfinalu evropskega prvenstva.

Po zanesljivi zmagi nad povprečno Belorusijo je pred Slovenijo visoka ovira. Pravi test je tudi za novega selektorja Rada Trifunovića, ki je pred dvobojem v Burgosu povedal: "Čaka nas dobra tekma, saj smo na posnetku videli, da špansko reprezentanco sestavljajo energični igralci, ki so dobili priložnost nositi dres državne reprezentance, in to ni majhna stvar. V zadnjih desetih letih so večino časa priložnost dobivali isti igralci, sedaj pa je ekipa popolnoma nova ter željna dokazovanja. Njihova igra je podobna naši, saj igrajo z veliko energije in želje. Upamo, da se bomo na koncu veselili zmage."

Gre tudi za dvoboj zadnjih dveh evropskih prvakov. Medtem ko pri Sloveniji manjka pet nosilcev zlate kolajne iz Carigrada, pa ima Španija povsem spremenjeno ekipo, saj v moštvu ni nobenega, ki je igral na zadnjem EuroBasketu. Vsi so namreč člani moštev iz Lige NBA in Evrolige.

2. krog, skupina A, danes ob 19.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)



BELORUSIJA - ČRNA GORA

Skupina B:

LATVIJA - ŠVEDSKA 82:73

Peiners 18, Pasečniks 15; Borg in Czerapowicz po 14.

UKRAJINA - TURČIJA 60:67

Gladir 20; Gecim 15, Sanli 14.

Lestvica: TURČIJA 2 2 0 4 UKRAJINA 2 1 1 3 LATVIJA 2 1 1 3 -------------------------------------- ŠVEDSKA 2 0 2 2



V 2. delu kvalifikacij bodo v skupini I igrale prve tri ekipe iz skupin A in B. Na SP bodo vodila prva tri mesta.

