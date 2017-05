TV SLO 2/MMC: Slovenija - Nemčija

Na tribunah bodo Skok, Kastelic, Gaber in Skube

3. maj 2017 ob 12:15,

zadnji poseg: 3. maj 2017 ob 19:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

V polnih Stožicah se nocoj obeta rokometni spektakel, saj Slovenci prvič po osvojeni bronasti medalji na svetovnem prvenstvu v Franciji gostijo evropske prvake Nemce.

Za obračun v okviru kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Hrvaška, vlada veliko zanimanje. Do ponedeljka so prodali 8.500 vstopnic in kaj lahko se zgodi, da bo ob navalu zamudnikov stoženska dvorana razprodana.



Selektor Veselin Vujović je dopoldne določil 16 igralcev, na katere računa na večerni tekmi, ki se bo začela ob 20. uri z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. Dvoboj si bodo s tribun ogledali vratarja Matevž Skok in Urh Kastelic ter Matej Gaber in Staš Skube.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2018 - HRVAŠKA

SKUPINA 5

3. KROG

Danes ob 20.00:

SLOVENIJA - NEMČIJA (Stožice)

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

Četrtek:

ŠVICA - PORTUGALSKA

4. KROG

Sobota ob 16.10:

NEMČIJA - SLOVENIJA (Halle)

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

Nedelja, 7. maja:

PORTUGALSKA - ŠVICA

Vrstni red: Nemčija 4, Slovenija 3, Portugalska 1, Švica brez točk.

Na evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2018 na Hrvaškem, se uvrstita najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljša tretja iz sedmih skupin.





R. K.