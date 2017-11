Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V skupini C so z izjemo Dinama še vse ekipe v boju za eno od prvih dveh mest, ki prinaša kvalifikacijski tekmi za nastop v osmini finala. Foto: BoBo Sorodne novice Za Velenjčane v boju za osmino finala šteje le zmaga Dodaj v

Ob 19. uri Gorenje - Dinamo Bukarešta

Romunski prvaki že odpisani

16. november 2017 ob 18:28

Velenje - MMC RTV SLO

Rokometaše Gorenja v Ligi prvakov danes v Rdeči dvorani čaka na papirju najlažji tekmec, Dinamo iz Bukarešte. Šteje le zmaga.

Tekma slovenskih podprvakov in romunskih prvakov se bo začela ob 19.00. Gorenje je po sedmih odigranih tekmah na drugem mestu v skupini C, medtem ko je Dinamo že izgubil vse možnosti, da bi se zavihtel na prvo ali drugo mesto v skupini C, ki prinašata dodatni kvalifikacijski tekmi za nastop v osmini finala.

"Dinamo igra izjemno čvrsto v obrambi in ima v svojih vrstah dobra vratarja, v napadu pa ima odlične strelce z razdalje. V obrambi bomo morali zaigrati zelo agresivno, obenem pa v napadu nadzorovati našo igro," pravi trener velenjske ekipe Željko Babić.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v nedeljo v Zlatorogu čaka dvoboj s Kielom.

Liga prvakov, skupina C, 8. krog, danes ob 19.00:

GORENJE VELENJE - DINAMO BUKAREŠTA

Danes:

KADETTEN - ADEMAR LEON

Nedelja:

SKJERN - ELVERUM

Vrstni red: Skjern 10, Ademar, Elverum in Gorenje po 8, Kadetten 6, Dinamo Bukarešta 2.

T. O.