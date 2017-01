Ob 20.45 polfinale Slovenija - Hrvaška

Pred štirimi leti v Barceloni Hrvati v boju za bron boljši

28. januar 2017 ob 09:33,

zadnji poseg: 28. januar 2017 ob 20:26

Pariz - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši na svetovnem prvenstvu v Franciji odštevajo minute do tekme za bronasto medaljo proti Hrvaški, ki se bo v Parizu začela ob 20.45.

Slovenci so odločeni, da v drugem poskusu osvojijo prvo medaljo na svetovnih prvenstvih. Pred štirimi leti je bila namreč v Španiji v boju za bron prav Hrvaška boljša od Slovenije z 31:26.

Vid Kavtičnik je takrat dal štiri gole in bil prvi slovenski strelec, s po osmimi pa sta bila pri Hrvaški najboljša Domagoj Duvnjak in Ivan Čupić.

Vujović: Nasprotnike poznamo

Slovenska prednost pred tokratno tekmo je nedvomno en dan več počitka, saj je Hrvaška polfinale proti Norveški igrala v petek. Hrvatom je dvoboj nedvomno pobral več moči kot Slovencem, ki so v petek popoldne opravili zadnji dvoboj pred bojem za bron, drugi polfinale pa so si ogledali v hotelu. "Malo časa nam je ostalo za analizo, ampak nasprotnike poznamo. Zato ne potrebujemo veliko analize, le veliko in pogumno slovensko srce," je povedal selektor Veselin Vujović.

V nedeljskem finalu Francija proti Norveški

Zastor bo nad svetovno prvenstvo padel v nedeljo, ko se bosta za naslov svetovnega prvaka pomerili Francija, ki naskakuje že šesto zlato medaljo in tudi brani lovoriko, in Norveška, ki je s prebojem v finale dosegla največji uspeh. Dvoboj se bo začel ob 17.30.

Svetovno prvenstvo v rokometu, Pariz

Tekma za tretje mesto, danes ob 20.45:

SLOVENIJA - HRVAŠKA



Finale, nedelja ob 17.30:

FRANCIJA - NORVEŠKA



Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

T. J.