Pokal Slovenije: Maribor - Olimpija 1:0

Uskoković namesto Šulerja v začetni postavi Maribora

29. november 2017 ob 12:19,

zadnji poseg: 29. november 2017 ob 20:15

Z ogromno prednostjo treh zadetkov je Olimpija začela nocojšnjo povratno tekmo četrtfinala Pokala Slovenije proti Mariboru, ki pa še zdaleč ni vrgel puške v koruzo. Razplet lahko v prenosu spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ljubljančani so na prvi tekmi pred 18 dnevi nadigrali večne tekmece in slavili s 3:0.

"Verjamemo v napredovanje. Zaostanek je velik, ni pa nedosegljiv," je odločen Gregor Bajde. Na drugi strani Rok Kronaveter poudarja, da ni še vse odločeno: "Prednost je lepa, ampak tako kot smo mi dosegli tri gole, jih lahko tudi oni. Moramo se dobro pripraviti na težko tekmo. Mislim, da imamo dovolj kakovosti, da se bomo uvrstili v polfinale."

Maribor in Olimpija sta se vmes pomerila še na prvenstvenem obračunu, ki so ga z 1:0 dobili vijoličasti.

Ob vstopu na stadion bodo spet izvajali personalizacijo vstopnic. Policija sporoča, da bo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in videosnemanje, tudi iz zraka, in sicer na Grajskem trgu z bližnjo okolico, v okolici stadiona in na samem stadionu.

POKAL SLOVENIJE

ČETRTFINALE, povratna tekma



Danes ob 20.15:

MARIBOR - OLIMPIJA 1:0 0:3

Bajde 15.

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Maribor: Handanović, Milec, Billong, Uskoković, Viler, Kabha, vrhovec, Bajde, Vršič, Bohar, Tavares.

Olimpija: Ivačič, Apau, Ilić, Bajrić, Štiglec, Tomić, Čanađija, Klinar, Kronaveter, Issah, Vombergar.

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)

Aluminij, Gorica in Celje so se že uvrstili v polfinale.

R. K.