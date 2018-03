Nogomet: Slovenija - Belorusija 0:1

Brez Jana Oblaka, Tima Matavža in Benjamina Verbiča

27. marec 2018 ob 13:21,

zadnji poseg: 27. marec 2018 ob 21:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska nogometna reprezentanca se v Stožicah od 20.15 naprej na pripravljalni tekmi meri z Belorusijo. Prenos srečanja na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Za selektorja Tomaža Kavčiča in njegove izbrance je dvoboj priložnost, da popravijo slab vtis z zadnje tekme v Celovcu, obenem pa je današnji dvoboj tudi zadnji v bogati reprezentančni karieri Boštjana Cesarja.

Cesar je pred začetkom srečanja prejel darilo predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenka Mijatovića, dres s podpisi reprezentantov, nato pa je sledilo še fotografiranje s soigralci. Tekma je bila nato po petih minutah prekinjena, Cesar pa je ob bučnem aplavzu s tribun in v špalirju, ki so mu ga pripravili soigralci, odkorakal z zelenice. Zamenjal ga je Luka Krajnc.

Srečanje se je nato nadaljevalo. Slovenci so imeli pobudo, a niso uspeli resneje ogroziti vrat Andreja Gorbunova. Nato pa ga je najprej v 26. minuti s strelom od daleč namučil Rene Krhin, v 33. minuti pa še Valter Birsa.

Skaviš poskrbel za hladen tuš

Zato pa so v 36. minuti zadeli Belorusi iz prve prave priložnosti. Branilec Igor Šitov je z desne strani posla predložek v kazenski prostor, kamor je vtekel Maksim Skaviš in z glavo matiral Belca. Ob Skavišu je bil prepočasen in prenizek Martin Milec. Malo kasneje je bilo znova nevarno v slovenskem kazenskem prostoru, ko je Belec ob lahkomiselnem izbijanju nastreljal Skaviša, od katerega se je žoga na slovensko srečo odbila mimo vrat.

Matavž in Verbič vprašljiva

Slovenci imajo sicer nekaj težav s poškodbami. V ekipi ni lažje poškodovanih Jana Oblaka, Tima Matavža in Benjamina Verbiča, medtem ko je prehlajeni Kevin Kampl nared.

Proti 93. reprezentanci sveta

Slovenija je z Belorusijo doslej igrala štirikrat. V kvalifikacijah za EP 2008 je doma zmagala z 1:0, v gosteh pa izgubila z 2:4, v kvalifikacijah za SP 2006 pa sta se obe tekmi končali z 1:1. Na lestvici Mednarodne nogometne zveze je Slovenija 62., Belorusija pa 93.

Prijateljske tekme

Danes ob 20.15 (Stožice):

SLOVENIJA - BELORUSIJA 0:1 (-:-)

Skaviš 36.

Slovenija: Belec, Milec, Mitrović, Cesar (6./Krajnc), Jokić, Krhin, Kampl, Iličić, Birsa, Kurtić, Berić.

Belorusija: Gorbunov, Šitov, Policevič, Kendiš, Bressan, Skaviš, Nehajčik, Maevskij, Kovaljev, Sivakov, Veretilo.

Sodnik: Fran Jović (Hrvaška)

Ostale prijateljske tekme

UKRAJINA - JAPONSKA 2:1 (1:1)

Ueda 21./ag, Karavajev 69.; Makino 41.

IRAK - SIRIJA 1:1 (0:0)



RUSIJA - FRANCIJA 1:3 (0:1)

Smolov 68.; Mbappe 40., 83., Pogba 49.

KOSOVO - BURKINA FASO

BiH - SENEGAL

ŠVICA - PANAMA

ČRNA GORA - TURČIJA

DANSKA - ČILE

EGIPT - GRČIJA

MADŽARSKA - ŠKOTSKA

LUKSEMBURG - AVSTRIJA

ROMUNIJA - ŠVEDSKA

BELGIJA - SAVDSKA ARABIJA

NEMČIJA - BRAZILIJA

POLJSKA - JUŽNA KOREJA

AVSTRALIJA - KOLUMBIJA

ANGLIJA - ITALIJA

NIGERIJA - SRBIJA

ŠPANIJA - ARGENTINA

