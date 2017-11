Ob 20.20: Derbi Maribor - Olimpija

Preostale tekme v soboto in nedeljo

17. november 2017 ob 08:51,

zadnji poseg: 17. november 2017 ob 18:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora in Olimpije na največjem slovenskem derbiju odpirajo 16. krog državnega prvenstva. Vijoličasti in zeleno-beli so s po 37 točkami poravnani na vrhu lestvice.

Prvi letošnji prvenstveni derbi avgusta se je končal brez zmagovalca (0:0). Ekipi sta se nato pred tednom dni srečali na prvi četrtfinalni tekmi pokala, kjer je Olimpija zmagala s 3:0. Dvakrat je zadel Nik Kapun, enkrat pa Abbas Issah.

Vijoličasti tokrat obljubljajo drugačen obraz, tudi zato, ker jih prvenstvo "zanima bolj kot pokal", kot je pred dnevi dejal športni direktor Maribora Zlatko Zahovič.

Trener Darko Milanič pravi, da je Maribor kot gostitelj, državni prvak in udeleženec Lige prvakvo favorit. Milanič bo tokrat lahko računal na Martina Kramariča in Valona Ahmedija, ki sta se vrnila po reprezentančnih akcijah. Maribor proti Olimpiji ni izgubil na zadnjih osmih prvenstvenih tekmah. Trikrat je zmagal, petkrat pa se je srečanje končalo z remijem.

Poostreni varnostni ukrepi

Policija bo zaradi zagotavljanja varnosti tudi snemala dogajanje. "Vse obiskovalce prireditve obveščamo, da bo Policija zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje, tudi iz zraka. Tehnična sredstva za video snemanje bodo uporabljena na krajih v mestu Maribor, kjer se po navadi zbirajo navijači (Grajski trg z bližnjo okolico), v okolici stadiona, kakor tudi na samem stadionu, tako na tleh kot v zraku," so sporočili iz Policije.

Preostale tekme bodo na sporedu v soboto in nedeljo.

Prva liga TS, 16. krog



Danes ob 20.20:

MARIBOR - OLIMPIJA



Sobota ob 12.00:

ANKARAN HRVATINI - CELJE



Ob 14.00:

TRIGLAV - ALUMINIJ



Ob 20.20:

RUDAR - GORICA



Nedelja ob 18.45:

DOMŽALE - KRŠKO

Lestvica: OLIMPIJA 15 11 4 0 29:6 37 MARIBOR 15 11 4 0 28:8 37 RUDAR 15 7 2 6 18:15 23 DOMŽALE 15 6 4 5 30:16 22 GORICA 15 7 1 7 18:20 22 CELJE 15 4 6 5 17:19 18 KRŠKO 15 4 4 7 21:31 16 ALUMINIJ 15 3 4 8 16:25 13 TRIGLAV 15 2 5 8 14:27 11 ANKARAN HRVATINI 15 1 4 10 12:36 7

