Kvalifikacije Lige prvakov: Maribor - Hafnarfjördur 0:0

Skupna zmaga prinaša evropsko jesen

26. julij 2017 ob 08:02,

zadnji poseg: 26. julij 2017 ob 20:59

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora se na prvi tekmi 3. predkroga Lige prvakov merijo z islandskim prvakom Hafnarfjördurjem. Vijoličasti sprejemajo vlogo favorita.

Morebitni skupni uspeh Mariborčanov bi pomenil, da bi se v Ljudskem vrtu po dveh sezonah spet lahko igrala evropska jesen, vijoličasti pa bi se tudi finančno opomogli, in sicer za vsaj šest milijonov evrov.

Kabha ogrel dlani Nielsna

Mariborčani so (pričakovano) začeli napadalno, pletli so obetavne akcije na polovici Hafnarjfjördurja, ki pa se je brez težav branil. V 8. minuti je Marwan Kabha silovito sprožil z okoli 20 metrov, a je bil vratar Gunnar Nielsen na mestu. To je bil prvi strel vijoličastih v okvir vrat.

Maribor jalovo iskal luknje v obrambi gostov

A po uvodnem pritisku domačih so zapretili tudi gostje, ki so izpeljali nekaj nevarnih akcij, na domačo srečo pa so njihovi poskusi zleteli mimo mariborskih vrat. Islandci so se sicer pokazali kot izjemno čvrsta in disciplinirana ekipa, prava severnjaška. Nič ni kazalo, da bi vijoličasti, ki so sicer imeli pobudo, lahko prebili gostujoči "zid". V 29. minuti se je za strel od daleč odločil Valon Ahmedi, a ni bil natančen.

LIGA PRVAKOV, kvalifikacije, 3. predkrog, prve tekme

PRVAKI

Danes ob 20.20:

MARIBOR - HAFNARFJÖRDUR (ISL) 0:0 (-:-)

Maribor: Handanović, Palčič, Rajčević, Šuler, Viler, Vrhovec, Kabha, Ahmedi, Tavares, Bajde, Mešanović.

Hafnarfjördur: Nielsen, Bodvarsson, Doumbia, P. Vidarsson, Olafsson, Valdimarsson, D. Vidarsson, Palsson, Gudnason, Lennon, Finnbogason.



Sodnik: Andris Treimanis (Latvija)

ASTANA - LEGIA VARŠAVA 3:1 (2:0)

Kabananga 36., Maewski 45., Twumasi 90.; Sadiku 79.

SALZBURG - RIJEKA 1:1 (0:1)

Hwang 49.; Gavranović 30.

Matica Črnica ni bilo v ekipi Rijeke.

HAPOEL BER ŠEVA - LUDOGOREC 2:0 (1:0)

Nwakeme 19., Ohana 79.

Danes ob 20.00:

VIITORUL CONSTANTA - APOEL

Ob 20.45:

CELTIC - ROSENBORG

Odigrano v torek:

QARABAG (AZR) - ŠERIF TIRASPOL 0:0

SLAVIJA PRAGA - BATE BORISOV 1:0 (1:0)

Škoda 20./11-m RK: Jablonski 19./Bate

VARDAR - KÖBENHAVN 1:0 (0:0)

Balotelli 65.

PARTIZAN - OLYMPIACOS 1:3 (1:1)

Kana 10.; Ben Nabouhane 6., 56., Emenike 90.

NEPRVAKI, prve tekme:

AEK ATENE - CSKA MOSKVA 0:2 (0:1)

Dzagojev 45., Wernbloom 56.

STEAUA - VIKTORIA PLZEN 2:2 (1:1)

Budescu 37., Teixeira 61.; Krmenčik 23., Kopic 53.

DINAMO KIJEV - YOUNG BOYS 3:1 (2:0)

Jarmolenko 15., Mbokani 34., Garmaš 90.; Fassnacht 90.

Danes ob 20.45:

NICE - AJAX

Ob 21.00:

CLUB BRUGGE - ISTANBUL BASAKSEHIR

Povratne tekme bodo 1. in 2. avgusta.

A. V.