Nogometaši Olimpije so v četrtek proti Crusadersom dosegli prvi zadetek v letošnji sezoni, nato so se znesli nad severnoirskim prvoligašem in zadeli še štirikrat. Mariborčani v Ljudskem vrtu gostijo Muro.

Ob 20.30 na TV SLO 2/MMC: Krško - Olimpija

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

29. julij 2018 ob 12:44

Krško

Danes se nadaljuje 2. krog Prve lige Telekom Slovenije. Ob 20.30 si boste na MMC-jevem portalu v neposrednem prenosu ogledali obračun med Krškim in Olimpijo.

Gre za tekmo dveh poraženih ekip v uvodnem krogu nove sezone državnega prvenstva. Gostitelji so klonili ob Kamniški Bistrici pred Domžalami (2:0), medtem ko je Olimpija izgubila na težkem gostovanju pri Gorici (2:0).

Ljubljančani v tekmo vstopajo z dobro popotnico s prve tekme 2. predkroga Evropske lige, na kateri so do vrha napolnili mrežo severnoirskega Crusadersa (5:1).

Črnic v odlični formi

Zakaj ljubljanski trener Ilja Stolica na zadnjih dveh tekmah ni računal na Roka Kronavetra, ni znano, se je pa v četrtek zelo izkazal še en Mariborčan v zeleno-belem dresu – Matic Črnic, ki se je dvakrat vpisal med strelce in bo prav gotovo zelo nevaren za tekmečev gol tudi danes. Toda tekma proti Krčanom še zdaleč ne bo lahka. "Olimpija je odlična ekipa, sestavljena iz odličnih posameznikov, in na tej tekmi so Ljubljančani favoriti. V tekmo bomo šli zelo motivirani in osredotočeni, da presenetimo aktualne prvake. Z maksimalno odgovornostjo, taktično disciplino, vero vase in skupaj z navijači lahko pridemo do pozitivnega rezultata," je prepričan vezist Krškega Nenad Srečković.

Vroče bo tudi v Mariboru, kjer v Ljudskem vrtu v derbiju gostuje Mura, medtem ko Domžale doma gostijo velenjski Rudar.

Prva liga Telekom Slovenije, 2. krog

Nedeljske tekme, danes ob 18.15:

MARIBOR - MURA



Ob 20.15:

DOMŽALE - RUDAR



Ob 20.30 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju):

KRŠKO - OLIMPIJA

Petkova tekma:

CELJE - GORICA 2:2 (2:0)

390; Požeg Vancaš 39./11-m, Lotrič 42.;Filipović 67., Smajlagić 87.

Sobotna tekma:

TRIGLAV - ALUMINIJ 1:3 (1:1)

400; Majcen 2./11-m; Grgić 5., Krajnc 64., Trdina 93.

Lestvica: ALUMINIJ 2 2 0 0 5:2 6 GORICA 2 1 1 0 4:2 4 MARIBOR 1 1 0 0 5:0 3 DOMŽALE 1 1 0 0 2:0 3 MURA 1 0 1 0 1:1 1 CELJE 2 0 1 1 3:4 1 TRIGLAV 2 0 1 1 2:4 1 KRŠKO 1 0 0 1 0:2 0 OLIMPIJA 1 0 0 1 0:2 0 RUDAR 1 0 0 1 0:5 0

