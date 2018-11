Liga narodov: Bolgarija - Slovenija 1:1 (Zajc 75.)

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

19. november 2018 ob 10:38,

zadnji poseg: 19. november 2018 ob 22:11

Sofija - MMC RTV SLO

S tekmo proti Bolgariji Slovenija končuje nastope v uvodni sezoni Lige narodov, ki je prinesla eno najbolj črnih poglavij v slovenski nogometni zgodovini.

Dvoboj se je začel ob 20.45, trenutni izid v drugem polčasu je 1:1.

Strelec za 1:0 je bil v 68. minuti Galin Ivanov. Popov je z desne strani neovirano podal v kazenski prostor, kjer je z glavo dobro meril rezervist Ivanov, ki ga slovenska osrednja branilca nista dobro pokrila. Izenačil je Miha Zajc v 75. minuti. Podajalec je bil Andraž Struna, Zajc ni pomišljal in je v kazenskem prostoru mojstrsko premagal vratarja Georgija Petkova.

Prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju.

V prvem polčasu ni bilo veliko razburljivih trenutkov. Bolgari so edini strel na gol (od daleč) sprožili v 9. minuti, Vid Belec pa ni imel težkega dela. Kmalu je sledila najlepša slovenska akcija: z leve streni je podal Bezjak, pred golom je bil Benjamin Verbič, ki pa ni uspel stresti bolgarske mreže. Na drugi strani je v 15. minuti Stanislav Kostov s sedmih metrov prav tako streljal čez gol, na podoben način pa je končal tudi akcijo v 33. minuti.

Miha Blažič je začel namesto Aljaža Strune, v slovensko ekipo pa se je seveda vrnil kapetan Josip Iličić. V napadu je Roman Bezjak.

Slovenija na petih tekmah z Norveško, Bolgarijo in Ciprom ni zmagala niti enkrat in je že pred zadnjim dvobojem izpadla v skupino D, najslabši kakovostni razred evropskega nogometa. Slovenska realnost so zdaj reprezentance Kazahstana, Latvije, Andore, San Marina, Luksemburga, Moldavije, Gibraltarja ...

Bolgari so z Norvežani izenačeni na vrhu skupine in se borijo za napredovanje. Obe tekmi med Norveško in Bolgarijo sta se končali z zmagama gostiteljev z 1:0, tako da lahko o zmagovalcu odloča gol razlika.

LIGA NARODOV, Liga C, skupina 3

Danes ob 20.45:

BOLGARIJA - SLOVENIJA 1:0 (0:0)

Ivanov 68.

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)



Bolgarija: Petkov, S. Popov, Božikov, Bodurov, Nedjalkov, Dimitrov (64./Ivanov), Kostadinov, Slavčev, Delev, Kostov (59./Vasilev), I. Popov.

Slovenija: Belec, Skubic, Blažič, Mevlja, An. Struna, Dervišević (58./Bijol), Rotman, Verbič, Iličić, Zajc, Bezjak.

Sodnik: Hüseyin Göcek (Turčija)

CIPER - NORVEŠKA 0:2 (0:1)

Kamara 36., 48.

Lestvica: NORVEŠKA 5 3 1 1 5:2 10 BOLGARIJA 5 3 1 1 6:4 10 CIPER 5 1 2 2 5:7 5 SLOVENIJA 5 0 2 3 4:7 2

T. O.