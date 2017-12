Ob 20.45 Liga prvakov: Maribor - Sevilla (postavi)

Sevilla za zanesljivo napredovanje potrebuje vsaj točko

6. december 2017 ob 13:00,

zadnji poseg: 6. december 2017 ob 19:39

Maribor - MMC RTV SLO

Zadnje dejanje nogometašev Maribora v Ligi prvakov bo obračun s Sevillo, za katero je tekma rezultatsko precej bolj pomembna. Španci namreč za napredovanje potrebujejo vsaj točko, medtem ko so vijoličasti obsojeni na zadnje mesto.

Tekma v Ljudskem vrtu se bo začela ob 20.45. Sevilla je lahko tudi prva v skupini, če na drugi tekmi skupine E Liverpool na svoji zelenici ne premaga Spartaka iz Moskve.

Španci so na prvi tekmi popolnoma nadigrali Maribor in slavili s 3:0. Absolutni favoriti so tudi nocoj, vendar trener Darko Milanič pogumno napoveduje napad na zmago. Zaradi poškodb bodo manjkali Jasmin Mešanović, Aleksander Rajčević in Denis Šme, v kader pa se po osmih tednih vrača Luka Zahović.

"Prepričan sem, da bo Sevilla igrala napadalen nogomet. To je preprosto njen slog. Posamično so zelo močni, morali jim bomo omejiti prostor. Skušali bomo zabiti gol in razveseliti naše navijače. Upam, da ne bomo ponavljali napak s prve tekme," je povedal trener Darko Milanič, ki je podaljšal pogodbo do leta 2021.

Sevilla je nazadnje izgubila 4. novembra proti Barceloni. Od takrat je nanizala pet zmag in en neodločen izid.

Tesen poraz mladih

V obračunu ekip do 19 let je Sevilla v Lendavi z golom Genara v 91. minuti minimalno slavila z 1:0. Maribor je igral v naslednji postavi: Stopajnik, Hodžić, Žgajner, Štusej (74./Horvat), Verhovčak, Grajfoner, Koblar, Ogrinec, Kukovec, Žugelj (91./Šlamberger), Kolmanič. Trener: Muamer Vugdalić.

LIGA PRVAKOV

6. KROG, skupina E



Danes ob 20.45:

MARIBOR - SEVILLA

Maribor: Handanović, Milec, Šuler, Billong, Viler, Vrhovec, Kabha, Pihler, Bajde, Bohar, Tavares.



Sevilla: Rico, Mercado, Kjär, Lenglet, Krohn-Dehli, Escudero, Pizarro, Banega, Sarabia, Correa, Ben Yedder.

Sodnik: Ovidiu Hategan (Romunija)

LIVERPOOL - SPARTAK MOSKVA

Lestvica: LIVERPOOL 5 2 3 0 16:6 9 SEVILLA 5 2 2 1 11:11 8 SPARTAK MOSKVA 5 1 3 1 9:6 6 MARIBOR 5 0 2 3 2:15 2

Skupina F

Sreda ob 20.45:

ŠAHTAR - MANCHESTER CITY

FEYENOORD - NAPOLI

Lestvica: MANCHESTER CITY * 5 5 0 0 13:3 15 ŠAHTAR 5 3 0 2 7:8 9 NAPOLI 5 2 0 3 10:9 6 FEYENOORD 5 0 0 5 3:13 0 * - v osmini finala



Skupina G

Sreda ob 20.45:

PORTO - MONACO

RB LEIPZIG - BEŠIKTAŠ

(Kampl)

Lestvica: BEŠIKTAŠ * 5 3 2 0 9:4 11 PORTO 5 2 1 2 10:8 7 RB LEIPZIG 5 2 1 2 9:9 7 MONACO 5 0 2 3 4:11 2 * - v osmini finala



Skupina H

Sreda ob 20.45:

REAL MADRID - BORUSSIA (D)

TOTTENHAM - APOEL

Lestvica: TOTTENHAM * 5 4 1 0 12:4 13 REAL MADRID * 5 3 1 1 14:5 10 BORUSSIA (D) 5 0 2 3 5:10 2 APOEL 5 0 2 3 2:14 2 * - v osmini finala

R. K., A. V.