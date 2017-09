Ob 20.45: Maribor - Spartak (začetni postavi)

V Mariboru praznično razpoloženje pred začetkom LP-ja

13. september 2017 ob 13:27,

zadnji poseg: 13. september 2017 ob 19:43

Maribor - MMC RTV SLO

Mariborski nogometaši bodo v uvodnem krogu Lige prvakov pred razprodanimi tribunami Ljudskega vrta gostili Spartak iz Moskve. Tekma se bo začela ob 20.45.

V prvi postavi slovenskih prvakov ni nobenega presenečenja. Za presežke bo v konici napada skrbel Marcos Tavares.

Vijoličasti so v celotni letošnji sezoni doživeli le en poraz, a tokrat bo na drugi strani evropski težkokategornik, prvak Rusije, ki pa v tej sezoni ne blesti. Razpoloženje v ekipi je odlično, manjkal bo (poleg Luke Zahovića) le Dare Vršič, ki je poškodovan.

Radijski prenos tekme Maribor - Spartak bo na Valu 202. Že od 20.00 se bo reporterska ekipa oglašala iz navijaške cone, slišite lahko studijski del s pripravljenimi prispevki in seveda prenos tekme.

"Za to smo se trudili vse leto, komaj čakamo začetek. To je zelo dobro, da igramo na našem igrišču skupaj z našimi navijači. Mislim, da to je prednost. Naredili bomo vse, da zmagamo na prvi tekmi," je povedal kapetan Maribora Marcos Tavares.

Za uvod v spektakularen nogometni večer je v mladinski Ligi prvakov Maribor ugnal Spartak z 1:0. Odločil je zadetek Tomija Horvata v 50. minuti.



V Mariboru vlada prava nogometna evforija, tako da so vstopnice že zdavnaj pošle. Tisti, ki so ostali brez vstopnic, si bodo lahko tekmo ogledali tudi na velikem zaslonu v središču mesta. Ceste okrog stadiona so zaprte, javni prevoz je bo za imetnike vstopnic brezplačen.

LIGA PRVAKOV

1. KROG, skupina E



Sreda ob 20.45:

MARIBOR - SPARTAK MOSKVA



Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Šuler, Viler, Vrhovec, Kabha, Bajde, Bohar, Ahmedi, Tavares.



Spartak: Rebrov, Bocchetti, Kutepov, Džikija, Fernando, Jščenko, Glušakov, Pašalić, Kombarov, Adriano, Promes.

Sodnik: Deniz Aytekin (Nemčija)

LIVERPOOL - SEVILLA

Skupina F:

ŠAHTAR - NAPOLI

FEYENOORD - MANCHESTER CITY



Skupina G:

RB LEIPZIG - MONACO

(Kampl)

PORTO - BEŠIKTAŠ



Skupina H:

REAL MADRID - APOEL

TOTTENHAM - BORUSSIA DORTMUND

R. K.