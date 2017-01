Ob 20.45 na TVS 2/MMC: Makedonija - Španija

Egipt in Katar v osmini finala

18. januar 2017 ob 20:27

Metz - MMC RTV SLO

Sreda na svetovnem prvenstvu v rokometu med drugim prinaša obračun v "slovenski" skupini B med Makedonijo in Španijo, ki se bo začel ob 20.45.

Španci so po treh krogih še neporaženi, medtem ko ima Makedonija ob dveh zmagah en poraz, in sicer proti Sloveniji. Španija, ki se bo v četrtek pomerila še s Slovenijo, je velik favorit srečanja.

V preostalih sredinih srečanjih so favoriti zmagali. Egipt si je po zmagi nad Argentino (31:25) že zagotovil osmino finala. Iz skupine D je napredoval tudi Katar.



SKUPINA B



Danes ob 20.45:

MAKEDONIJA - ŠPANIJA

Lestvica: SLOVENIJA 4 3 1 0 +25 7 ŠPANIJA 3 3 0 0 +31 6 MAKEDONIJA 3 2 0 1 +6 4 ISLANDIJA 4 1 1 2 +7 3 TUNIZIJA 4 0 2 2 -9 2 ANGOLA 4 0 0 4 -60 0 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.



SKUPINA C



SAVDSKA ARABIJA - MADŽARSKA 24:37 (10:17)

Al Mohsin 7; Csaszar 9, Banhidi, Lekai in Gulyas 4.



BELORUSIJA - NEMČIJA 25:31 (16:16)

Karalek, Šinkel in Šilovič po 4; Gensheimer 8, Fäth 6.



Danes ob 20.45:

HRVAŠKA - ČILE

Lestvica: NEMČIJA 4 4 0 0 +45 8 HRVAŠKA 3 3 0 0 +14 6 MADŽARSKA 4 2 0 2 +11 4 BELORUSIJA 4 1 0 3 -1 2 ČILE 3 1 0 2 -22 2 SAVDSKA ARABIJA 4 0 0 4 -35 0 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.



SKUPINA D



ARGENTINA - EGIPT 26:31 (10:13)

Vieyra 12; Shebib in El-Bassiouny po 5.



DANSKA - BAHRAJN 30:26 (17:13)

H. Toft 6, Damgaard 5; Habib in Mahfoodh 6.



Danes ob 20.45:

ŠVEDSKA - KATAR

Lestvica: DANSKA 4 4 0 0 +24 8 EGIPT 4 3 0 1 +2 6 ŠVEDSKA 3 2 0 1 +33 4 KATAR 3 2 0 1 +12 4 BAHRAJN 4 0 0 4 -33 0 ARGENTINA 4 0 0 4 -38 0 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.

