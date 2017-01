Ob 20.45 na TVS 2/MMC: Norveška - Hrvaška

Slovenci v soboto v boj za bronasto medaljo

27. januar 2017 ob 19:24

Pariz - MMC RTV SLO

Na svetovnem rokometnem prvenstvu v Franciji bo petkov večer dal še drugega finalista. O njem bosta od 20.45 naprej odločali Norveška in Hrvaška.

Norvežani so očitno januarja v odlični formi, saj so bili v polfinalu že na lanskem evropskem prvenstvu na Poljskem. Tam so v tekmi za tretje mesto izgubili prav s Hrvati.

Norveška je skupinski del v Nantesu končala na drugem mestu za Francijo in pred Rusijo, Brazilijo, Poljsko in Japonsko. Norvežani so nato v osmini finala izločili Makedonijo, v četrtfinalu pa Madžarsko. Gre za zelo kompaktno in čvrsto ekipo, na dosedanjih sedmih tekmah pa sta bila strelsko najbolj učinkovita zunanji igralec Sander Sagosen in krilni igralec Kristian Bjornsen s 36 goli.

Slovenci junija izločili Norvežane

Zanimivo je, da je Slovenija Norveško junija izločila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, a so Norvežani nato dobili posebno povabilo Mednarodne rokometne zveze in zdaj se borijo za finale.

Hrvati so v osmini finala izločili Egipt, nato pa v četrtfinalu še Španijo. Prvi strelec ekipe je Luka Cindrić z 32 goli.

Poraženec dvoboja bo nasprotnik Slovenije v sobotnem obračunu za bronasto medaljo.

SVETOVNO PRVENSTVO



POLFINALE, Pariz

Danes ob 20.45:

NORVEŠKA - HRVAŠKA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



FRANCIJA - Slovenija 31:25 (15:12)

Remili 6, Porte 5; Dolenec 5.



Tekma za tretje mesto bo v soboto ob 20.45, finale pa v nedeljo ob 17.30.

