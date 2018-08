Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Zlatko Zahovič je gost nocojšnje pogovorne oddaje pri Miši Molk, kjer se bo razgovoril o široki paleti tem. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Ob 20.50 na TV SLO 1: Z Mišo ... Zlatko Zahovič

Športni direktor NK Maribor gost pogovorne oddaje

5. avgust 2018 ob 11:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nadvse uspešen in priljubljen. Ampak te slave ni ravno lahko nositi, ker se med uspehe včasih vrine tudi poraz. In takrat vsi planejo; ker mora biti vse najboljše – zdaj - in - takoj in - za vedno. In kdo ne pozna bolje te evforije množic kot Zlatko Zahovič.

Najboljši strelec slovenske nogometne reprezentance in izjemno uspešen športni direktor NK Maribor je gost pogovorne oddaje Z Mišo ..., ki jo vodi Miša Molk. V tričetrturnem pogovoru bosta Zahovič in voditeljica prehodila dolgo karierno pot ter se dotaknila odnosov z mediji, razvpite novinarske konference v Krškem, o sami Sloveniji in družini, tudi sinu Luki.

47-letni Mariborčan bo spregovoril tudi o svoji ljubezni do šaha, kako je najprej eno leto treniral smučarske skoke, zakaj je navdušen rekreativni smučar in kako sicer nenehno spremlja nogomet, a kot pasivni gledalec ga zelo redko gleda in se raje sprošča na druge načine. Ne bo šlo niti brez dileme Ronaldo - Messi, za konec bo Zahovič odgovoril, ali ga mika še kakšna druga vloga v nogometu kot direktorska, in razložil odnos z navijači.

