Olimpijske igre: Smuk (M)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

15. februar 2018 ob 03:18

Jeongseon

Ob 3.30 se je v Jeongsanu začel olimpijski smuk za moške. Tekmo lahko spremljate v neposrednem prenosu na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Smukači bi morali na letošnjih olimpijskih igrah v Južni Koreji že tekmovati v nedeljo, a je bila tekma zaradi neugodnega vremena preložena. Zaradi sunkov vetra, ki so presegali hitrost 80 km/h, na štart z gondolo niso uspeli pripeljati niti tekmovalcev. Tokrat je vremenska napoved organizatorjem in tekmovalcem nekoliko bolj naklonjena.

Naslov olimpijskega zmagovalca iz Sočija izpred štirih let brani Avstrijec Matthias Mayer, ki je v Rusiji za šest stotink sekunde prehitel Italijana Christofa Innerhoferja, tretji pa je bil Norvežan Kjetil Jansrud (+0,10). Vsi trije danes nastopajo, Mayer ima štartno številko 11, Innerhofer 18, Jansrud 9.

Na tekmi bodo nastopili tudi štirje Slovenci: Boštjan Kline (štartna številka 24), Martin Čater (28), Klemen Kosi (31) in Miha Hrobat (39).

Štartna lista: 1 T. DRESSEN NEM 2 M. OSBORNE-PARADIS KAN 3 D. PARIS ITA 4 B. ROGER FRA 5 B. FEUZ ŠVI 6 A. SANDER NEM 7 A. L. SVINDAL NOR 8 M. CAVIEZEL ŠVI 9 K. JANSRUD NOR 10 J. CLAREY FRA 11 M. MAYER AVT 12 A. A. KILDE NOR 13 P. FILL ITA 24 B. KLINE SLO 28 M. ČATER SLO 31 K. KOSI SLO 39 M. HROBAT SLO

M. L.