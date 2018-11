Victor Oladipo je v zadnjih 32 sekundah tekme v Miamiju dosegel pet točk. Foto: Reuters Na prvi tekmi v novih dresih košarkarji Miamija niso navdušili. Foto: Reuters Joelu Embiidu gre največ zaslug, da Philadelphia ostaja brez domačega poraza. Foto: Reuters Gordon Hayward je bil ob prvem gostovanju z Bostonom v Salt Lake Cityju deležen številnih žvižgov, Utah pa je slavil s 123:115. Foto: Reuters Chris LeVert je 0,3 sekunde pred koncem tekme zadel za zmago Brooklyna v Denverju (110:112). Foto: Reuters Dodaj v

Ob Dragićevi odsotnosti Miami v zaključku tekme povsem izgubljen

Philadelphia ostaja doma še neporažena

10. november 2018 ob 07:03

Miami - MMC RTV SLO

Goran Dragić zaradi težav z desnim kolenom ni igral proti Indiana Pacers, ki so s 110:102 v gosteh premagali Miami Heat. Gostje so odigrali izvrstno končnico tekme.

V zadnjih treh minutah in pol je Indiani, ki je na Florido prišla po dveh domačih porazih, uspel delni izid 16:2, v zadnji minuti in 26 sekundah pa je naredila serijo 12:0. Drugi polčas so košarkarji iz Indianapolisa dobili s 16 točkami razlike, Miami, ki se je predstavil v novih dresih, je v drugem delu iz igre metal 37-odstotno. "Obramba, brez dvoma. Nič drugega," je ključ do uspeha razkril Victor Oladipo, ki je bil z 22 točkami prvi strelec tekme, ob tem pa je za peto zaporedno gostujočo zmago v statistiko vpisal še deset podaj.

Po 17 točk sta dodala Darren Collison in Domantas Sabonis, ki je ob tem zbral še 11 skokov. 16 točk je prispeval Bojan Bogdanović, ki je 56 sekund pred koncem tekme s trojko Indiano popeljal v vodstvo. Miami, ki je vodil že za 11 točk, je imel slabe štiri minute pred koncem šest točk naskoka, v zaključku tekme pa so gostitelji iz igre metali 1/8, hkrati pa izgubili še štiri žoge, s čimer so omogočili zmagovito serijo Indiane. Vročica je sicer imela 23 izgubljenih žog, po katerih je dobila 29 točk. Indiana je dobila vseh osem tekem, ko je dala več kot 102 točki, kadar jih je dosegla manj, je vseh pet izgubila.

Na domači strani je bil z 20 točkami najbolj razpoložen Kelly Olynyk, ki pa je večino zadnje četrtine presedel zaradi poškodbe, 18 točk je pristavil Josh Richardson, Hassan Whiteside pa se je ob 11 izkazal z 20 skoki, kar mu je uspelo že na drugi tekmi zapored. "V napadu sem nas videl že bistveno boljše, a zasluge gredo tudi Indiani," je po tekmi dejal trener Miamija Erik Spoelstra, ki ob Dragiću – morda se bo vrnil že za sobotni domači dvoboj z Washingtonom – ni mogel računati niti na Dwyana Wada, ki je četrtič postal oče.

Philadelphia ostaja doma še neporažena

Izjemno napet obračun sta v Wells Fargo Centru odigrala Philadelphia in Charlotte. Gostitelji so s 133:132 slavili šele po podaljšku. Sršeni so ujeli 21 točk zaostanka in dobro minuto pred koncem rednega dela vodili za pet, toda Joel Embid je s štirimi prostimi meti in trojko poskrbel za dodatek, v katerem je bil dvakrat s črte prostih metov natančen za 129:127. Tedaj je do konca ostala minuta in 25 sekund. Sledil je uspešen prodor Bena Simmonsa, Embiid pa je zadel drugi prosti met za 133:129 šest sekund pred iztekom podaljška. Za kaj več kot trojko Willyja Hernangomeza je gostom zmanjkalo časa.

Embiid je blestel z novo učinkovito predstavo, saj je ob 42 točkah (11/18 iz igre, 19/22 prosti meti) ujel še 18 odbitih žog, v statistiko pa je vpisal še štiri blokade. Z 22 točkami in 13 podajami se je izkazal tudi Simmons. 30 točk (9/29 iz igre) je pri Charlottu vpisal Kemba Walker, ki je kar 19 točk dosegel v zadnji četrtini, ki so jo Hornets dobili za 11. Philadelphia na domačem terenu ob sedmih zmagah ostaja še neporažena.

Tekme 9. novembra:

MIAMI - INDIANA 102:110

Olynyk 20, Richardson 18, T. Johnson 15, Whiteside (20 skokov), Winslow in McGruder po 11, Jones 10, Ellington in Adebayo po 3, Dragić ni igral zaradi poškodbe desnega kolena; Oladipo 22 in 10 podaj, Sabonis in Collison po 17, Bogdanović 16 (3/4 za tri), Joseph 14, Turner in Evans po 8, Young in McDermott po 3, Leaf 2.



ORLANDO - WASHINGTON 117:108

Vučević 21 in 14 skokov, Gordon 20; Beal 27, Wall 19 in 12 podaj.

PHILADELPHIA - CHARLOTTE 133:132 - po podaljšku

Embiid 42 (11/18 iz igre) in 18 skokov, Simmons 22 in 13 podaj, Šarić 18; Walker 30, Lamb 17, Bacon 15.

ATLANTA - DETROIT 109:124

Lin 19, Young 16; Drummond 23 in 11 skokov, Johnson 22, Galloway 16 (5/9 za tri).

DENVER - BROOKLYN 110:112

Jokić 27 in 21 skokov, Muray 16, Morris 15; Russell 23, Allen 18, LeVert 17.

UTAH - BOSTON 123:115

Ingles 27, Mitchell 21, Crowder 20; Rozier 22, Tatum 21, Morris 16.

SACRAMENTO - MINNESOTA 121:110

Cauley Stein 25, Shumpert 17, Fox 16 in 10 podaj;Towns 39 in 19 skokov, Rose 21.

Tekme 10. novembra:

TORONTO - NEW YORK

LA CLIPPERS - MILWAUKEE



NEW ORLEANS - PHOENIX

MIAMI - WASHINGTON



CHICAGO - CLEVELAND

MEMPHIS - PHILADELPHIA



SAN ANTONIO - HOUSTON

GOLDEN STATE - BROOKLYN



DALLAS - OKLAHOMA CITY

SACRAMENTO - LA LAKERS

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 12 11 1 91,7 MILWAUKEE BUCKS 11 9 2 81,8 PHILADELPHIA 76ERS 13 8 5 61,5 INDIANA PACERS 13 8 5 61,5 BOSTON CELTICS 12 7 5 58,3 DETROIT PISTONS 11 6 5 54,5 CHARLOTTE HORNETS 12 6 6 50,0 BROOKLYN NETS 12 6 6 50,0 --------------------------------------- MIAMI HEAT 11 5 6 45,5 ORLANDO MAGIC 12 5 7 41,7 NEW YORK KNICKS 12 4 8 33,3 CHICAGO BULLS 12 3 9 25,0 ATLANTA HAWKS 12 3 9 25,0 WASHINGTON WIZARDS 11 2 9 18,2 CLEVELAND CAVALIERS 11 1 10 9,1 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 12 10 2 83,3 PORTLAND TRAIL BLAZERS 12 9 3 75,0 DENVER NUGGETS 12 9 3 75,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 11 7 4 63,6 SAN ANTONIO SPURS 10 6 4 60,0 MEMPHIS GRIZZLIES 10 6 4 60,0 SACRAMENTO KINGS 12 7 5 58,3 LOS ANGELES CLIPPERS 11 6 5 54,5 --------------------------------------- UTAH JAZZ 12 6 6 50,0 LOS ANGELES LAKERS 11 5 6 45,5 NEW ORLEANS PELICANS 11 5 6 45,5 HOUSTON ROCKETS 10 4 6 40,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 13 4 9 30,8 DALLAS MAVERICKS 11 3 8 27,3 PHOENIX SUNS 11 2 9 18,2

Tilen Jamnik