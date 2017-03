Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ana Bucik, najboljša slovenska slalomistka v letošnji sezoni svetovnega pokala, si je naslov državne prvakinje v smuku razdelila z obetavno Meto Hrovat. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Maruša Ferk dočakala tudi slalomski naslov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob odsotnosti Štuhčeve na vrhu Ana Bucik in Meta Hrovat

Klineta nasledil Čater

28. marec 2017 ob 13:28

Krvavec - MMC RTV SLO

Najboljša slovenska smukača Ilka Štuhec in Boštjan Kline nista branila naslova državnih prvakov, na vrhu pa so ju nasledili Ana Bucik, Meta Hrovat in Martin Čater.

Štuhčeva, aktualna svetovna prvakinja v smuku in dobitnica kristalnega globusa v kraljevski disciplini, naslova, ki ga je osvojila na Kopah, na Krvavcu ni branila. Sta se pa z državnim naslovom okitili Ana Bucik in Meta Hrovat, ki sta bili v absolutni konkurenci četrti. V seštevek sta šteli dve vožnji, najboljši Slovenki pa sta za zmagovalko Srbkinjo Neveno Ignjatović zaostali 60 stotink. Druga je bila v absolutni konkurenci Slovakinja Petra Vlhova, tretja pa Čehinja Pavla Kličnarova. Tretje mesto je na državnem prvenstvu zasedla Saša Brezovnik, ki je bila v absolutni konkurenci deveta. Zaostala je 2,42 sekunde.

V moški konkurenci je slavil Martin Čater (1:43,51), ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah, na koncu pa je slavil s 55 stotinkami naskoka pred Klemnom Kosijem. Tretji je bil Miha Hrobat, ki je zaostal 1,20 sekunde. Četrti je bil Rok Perko. Na tekmi je nastopilo tudi precej tujih smučarjev, ki pa više od šestega mesta niso posegli.

Hrovatova prvakinja že v ponedeljek

Na Krvavcu je bila v ponedeljek tudi tekma za mladince in mladinke. V kategoriji starejših mladincev je slavil Ven Florjančič, med mlajšimi mladinci pa Nejc Naraločnik. Med starejšimi mladinkami je naslov prvakinje osvojila Meta Hrovat, med mlajšimi pa Živa Otoničar.

T. J.