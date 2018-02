S pravo taktiko lahko umirijo nalete Rusov, vstopnice še na voljo

Danes še tekma Srbija - Kazahstan

5. februar 2018 ob 12:43,

zadnji poseg: 5. februar 2018 ob 14:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Pred slovensko reprezentanco v futsalu je dva dni po spektakularni zmagi nad Italijo nov izziv. Ob 21.00 bo njen tekmec v četrtfinalu evropskega prvenstva v Ljubljani Rusija.

Rusi, evropski prvaki iz leta 1999, so se na zadnjih treh EP-jih vselej prebili v finale, a tam v vseh treh poskusih ostali praznih rok. Pred slabim letom in pol so klonili tudi v finalu svetovnega prvenstva v Kolumbiji, kjer so bili boljši Argentinci.

Slovenci so na prvenstvu v Stožicah dvakrat igrali pred polno dvorano oziroma pred več kot 10.000 gledalci, podobno bo tudi drevi, ko bodo poskušali izboljšati dosežek izpred štirih let. V Antwerpnu so jih v četrtfinalu s 4:0 premagali Španci.



Ob 14.30 je bilo za današnji četrtfinalni tekmi na voljo še 700 vstopnic, so sporočili organizatorji. Podrobne informacije objavljajo na uradnih profilih prvenstva na družbenih omrežjih (Twitter, Facebook).



Pomočnik selektorja: Nimamo več česa izgubiti

Rusija, ki ima v svojih vrstah ob kakovostnih ruskih igralcih tudi bogat brazilski pridih v obliki izkušenih Ederja Lime, Robinha in Romula, je favorit, a se v slovenskem taboru ne predajajo vnaprej.

"Odvisno bo od tega, koliko se nam je po zahtevni sobotni tekmi uspelo regenerirati. Vemo, da nismo imeli veliko časa in smo bolj utrujeni kot Rusi. Vseeno pa bi znali ob bučni podpori s tribun s pravo taktično zamislijo umiriti njihove nalete," je za Val 202 povedal Kristjan Čujec.

Tudi pomočnik selektorja Andreja Dobovičnika Matej Kavčič je optimist: "Nimamo več česa izgubiti. Kar smo si zadali, smo naredili. Mislim pa, da prvenstva še nismo končali tu." Zaradi kartonov bo manjkal Rok Mordej, pogrešali ga bodo predvsem v obrambi.

Slovenci še brez zmage nad Rusi

Zgodovina medsebojnih tekem sicer ne govori v korist Slovenije. Ta je na devetih srečanjih zbrala le en neodločen izid, kar osemkrat pa je bila poražena. Nazadnje sta se ekipi srečali leta 2012, ko so Slovenci v Velenju in Litiji izgubili z 1:2 oziroma 1:3. Na evropskih prvenstvih pa sta se moštvi nazadnje merili leta 2010 na Madžarskem, ko so Rusi zmagali s 5:1. Leta 2003 v Italiji, ko je Slovenija debitirala na EP-jih, je bilo 4:3 za Rusijo.



Danes bo na sporedu še en četrtfinale, ob 18. uri se bosta merila Srbija in Kazahstan. Srbija brani četrto mesto s prejšnjega EP-ja, Kazahstan pa bron.

Evropsko prvenstvo, četrtfinale

Danes ob 18.00:

SRBIJA - KAZAHSTAN



Ob 21.00:

SLOVENIJA - RUSIJA



Torek ob 18.00:

PORTUGALSKA - AZERBAJDŽAN



Ob 21.00:

UKRAJINA - ŠPANIJA



Polfinale, četrtek ob 18. 00 in 21.00



Tekma za 3. mesto, sobota ob 18.00



Finale, sobota ob 20.45

