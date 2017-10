Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bode Miller je zadnjič tekmoval na svetovnem prvenstvu v Beaver Creeku februarja 2015, kamor se je vrnil po poškodbi. Foto: Reuters Ko je začel zmagovati, je bil Miller za mnoge simpatična uganka, prikupen posebnež. Nekje med letoma 2003 in 2006 pa sta mu počasi slava, denar in pozornost vseeno malce stopila v glavo. Foto: Reuters Zmage je sprejemal čustveno, ker zanj niso pomenile zgolj 100 stočk, ampak dokaz, da lahko s svojim slogom, povsem na svoj način, doseže vse. Foto: Reuters Taki prizori niso bili redkost - Millerjeve akrobacije na eni smučki so dobro dokumentirane. Foto: Reuters Obliž na potorinske rane - tudi za zveste navijače - zlato na olimpijskih igrah v Vancouvru 2010. Foto: Reuters Na štartu je imel pogled, s katerim bi lahko objel svet, kot se je izrazila Pernila Wiberg. Foto: Reuters Zadnja, težko zaslužena olimpijska medalja - tretje mesto v superveleslalomu v Sočiju. Foto: Reuters Padec, ki je zapečatil kariero - superveleslalom na svetovne prvenstvu v Beaver Creeku leta 2015. Foto: Reuters Dodaj v

Ob slovesu Bodeja Millerja: Večna hoja po robu s trenutki čiste popolnosti

Ameriški smučar je pri 40. letih postavil smuči v kot

31. oktober 2017 ob 19:49

New York - MMC RTV SLO

Bode Miller je po dveh zadnjih poškodbah, štirih otrocih, dveh bitkah za skrbništvo, eni tožbi proti svojemu smučarskemu opremljevalcu in dveh letih odlašanja zdaj potegnil črto pod svojo bogato smučarsko kariero. Konec je. Za vsakogar drugega smučarja pri 40 letih bi rekli, da je skrajni čas, pri Millerju ostaja priokus, da bi še lahko prikazal nekaj magičnega.

Njegova cela kariera je bila navsezadnje taka - iskanje tistih trenutkov čiste magičnosti na strmini, iskanje popolne linije, ukanjanje zakonov težnosti, prikaz nemogočega. Vedno na robu med čisto genialnostjo in popolno norostjo. Njegovo smučanje ni bilo najelegantnejše, je pa bilo nekaj skrajno lahkotnega v njegovi tehniki, za katero se je zdelo, da kljubuje vsem pravilom fizike.

Zaradi smučanja s preveliko opremo na večno poledenelem domačem Mt. Cannonu je izumil svoj slog, povsem nepravilen in divji, s težiščem povsem nazaj. V tem, kar je počel, je bil virtuoz in smučarski inovator, ki je s svojo kljubovalnostjo belil lase trenerjem, ki so mu skušali dopovedati, da se točke osvaja s konvencionalno vožnjo in taktiziranjem. Zapisala bi, da je revolucioniziral alpsko smučanje, a v resnici nikdar ni zares korenito spremenil podobe alpskega smučanja - ne, da ne bi imel posnemalcev, a vsi, ki so skušali kopirati prepoznavni Millerjev slog, so bili pri tem rezultatsko precej manj uspešni.

Povedne so besede Kjetila Andreja Aamodta, ki je skupaj z Millerjem v elitni in maloštevilni družbi zmagovalcev v vseh petih disciplinah: "Na svojem vrhuncu je bil ultimativni smučar. In verjetno nihče ni bil nikoli na tej ravni."

Kariera Bodeja Millerja v številkah: Na tekmah svetovnega pokala je zmagal 33-krat, kar ga uvršča na osmo mesto med moškimi. Je tudi eden od petih, ki je zmagal v vseh petih disciplinah, pri čemer so zmage relativno enakomerno razporejene, največ pa jih ima v veleslalomu (9). Veliki kristalni globus je osvojil dvakrat, leta 2005 in 2008, ob tem pa ima še mali globus za veleslalom (2004) in dva v superveleslalomu (2005 in 2007).

S 438 starti v svetovnem pokalu je drugi na večni lestvici, takoj za Benjaminom Raichom. Smučar, ki je na olimpijskih igrah prvič nastopil leta 1998 pri 20 letih in zadnjo olimpijsko medaljo kot najstarejši v zgodovini osvojil leta 2014, ima tudi šest olimpijskih medalj, od tega zlato v superkombinaciji iz Vancouvra, in pet medalj s svetovnih prvenstev, od tega štiri zlate in je svetovni prvak v štirih disciplinah. Vsi ti uspehi so ga zasidrali na mestu najuspešnejšega ameriškega smučarja vseh časov.



Spektakularni padci

Še ko je padal (in padal je veliko), je to počel spektakularno. Je odstopil, a je odstopil po tem, ko je pol proge prevozil z eno smučko. Hannenkhama nikdar ni zmagal, ker je enkrat, ko je bil tik na tem, vozil po oglasnih panojih na robu proge. Vseeno je bil drugi. Na superveleslalomu na svetovnem prvenstvu v Beaver Creeku leta 2015, ki se je izkazal za njegova zadnja tekma, je nastopil po dolgi

odsotnosti. In pri skoraj 38 letih. Bil je odpisan, a nekako mu je na vmesnih časih svetila zelena - do padca, ob katerem si je prerezal kito mečne mišice. "Če je bila danes zadnja tekma Bodeja Millerja, se je poslovil tako, kot je smučal skoraj dve desetletji: brez zavor od vrha in s hojo po robu," je takrat zapisal dolgoletni novinar Sports Illustrateda Tim Layden.

Biti Millerjev navijač je pomenilo biti živčno vojno vsakič, ko je on tako mirno na startu vdihnil sveži alpski zrak in se na videz lenobno pognal po strmini. Morda je najbolje ubesedila Pernila Wiberg: "Videti je, kot da bi s pogledom na startu lahko objel svet." Zdel se je nonšalanten, celo brezbrižen, hkrati pa brezglav. Kdor dobro pozna Bodejevo filozofijo, ve, da je videz varal. Za Bodeja je bilo

kljub slovesu zadnjega neuklonljivega upornika belega cirkusa vedno zelo pomembno zmagovati in nikdar ni vozil po robu zgolj zaradi neke brezglave sle po adrenalinu. A do zmag je hotel priti na svoj način, brezkompromisno, brez taktiziranja in vedno v iskanju popolne (beri: najhitrejše) linije. In da, pri tem je vedno dopuščal, da lahko odstopi.

Nekateri so to zamenjali za uporništvo brez razloga, kot da bi želel svetu dokazati, da ne bo igral njihove igre, da bo smučanje zadržal zase kot svoj osebni izziv iskanja popolne vožnje, ne pa kot šport za množično občinstvo, šport, v katerem se vrtijo milijoni. Namesto, da bi se fotografiral za pokrovitelje, je raje vozil po sponzorskih panojih. Požvižgal se je na konvencije, požvižgal na pravila, požvižgal na pričakovanja. Kar mu je po eni strani prineslo še več gorečih oboževalcev (in še več oboževalk), po drugi pa ga nemalokrat spravilo v težave.

"Nacionalna sramota"

Najbolj je bilo to očitno na olimpijskih igrah leta 2006 v Torinu, kamor je Miller prišel kot ameriški "poster boy", kot tisti, ki bo do smučanja ignorantskim ZDA prinesel edino, kar šteje - olimpijsko zlato. Več le-teh. Miller je zmrznil (on pravi "otopel" od "cirkusa"). Ali pa se preveč razgrel, če sodimo po njegovih dobro dokumentiranih obiskih torinskih nočnih klubov in pivnic. Bera medalj: 0. Še najbližje ji je bil v smuku (5. mesto) in veleslalomu (6.), vse ostalo - odstopi.

Američani, ki jih ni zanimalo, da je imel Miller do tiste točke v zbirki že štiri naslove svetovnega prvaka, dve olimpijski medalji in veliki kristalni globus, ali da je svojo filozofijo razkril že z naslovom avtobiografije ("Smučaj hitro, bodi dober, zabavaj se"; 2005), so bili razjarjeni. Zanje je bil zguba, pijanec, fičfirič, ki je malodane oskrunil zastavo. Miller si z izjavami, kot je bila tista, da če že ni zmagal, pa je vsaj žural olimpijsko, ni pomagal. Po tistem so se občutno ohladili tudi odnosi z mediji, ki že tako nikdar niso bili za hipijevsko vzgojenega Millerja, ki je svoj čas izjavil, da mu fotografski objektivi kradejo dušo, najljubša stvar v belem cirkusu.

Po Torinu in pogromu, ki ga je bil deležen s strani predvsem ameriških medijev, si je nadel masko arogantneža, postal je nedostopen in malce nadut nasmešek mu nikdar več ni izginil z obraza, ko je sedel na tiskovnih konferencah. Priznam, od vseh Hermannov Maierjev in Ingermarjev Stenmarkov, ki sem jih dobila pred mikrofon, se do Millerja nikdar nisem upala pristopiti. Kar je škoda - za razliko od večine smučarjev, od večine športnikov, Miller dejansko nekaj pove.

Njegovi odgovori na tiskovkah, tudi, ko so bili posmehljivi, so bili vedno inteligentni in nešablonski. Bil je pronicljiv, sarkastičen, analitičen. Skratka, sanjski intervjuvanec, če se ne bi tako zelo otepal pogovorov z novinarji. V zadnjem delu svoje kariere se je sicer umiril - ne toliko v slogu smučanja kot v življenjskem slogu. Dekleta za eno noč na vsaki postaji svetovnega pokala, redbull-vodke in triurne spance pred tekmo so zamenjali otroci in soproga Morgan. Do novinarjev je bil manj nastrojen, a še vedno je ohranjal distanco.

Dolgo grozil z upokojitvijo

Muhasti Miller je zadnja leta svoje kariere večkrat grozil z upokojitvijo, dajal ob koncih sezon ambivalentna sporočila o prihodnosti in javnost dražil z enigmatičnimi, napol filozofskimi drobtinicami o svoji življenjski poti. Leta 2010 je kljub govoricam o upokojitvi in toplo-hladnem odnosu do olimpijskih iger odšel v Vancouver in pobral tri medalje, tudi zlato, ter se tako oddolžil za tisti zloglasni pišmeuhovski odnos v Torinu. Vračal se je zaradi Kitzbühla, a si nikdar ni povsem pokoril Hannenhama. Vztrajal je zaradi Sočija, kamor je pripotoval v fantastični smukaški formi in si je medalje želel tudi kot poklon umrlemu bratu, deskarju Chelonu Millerju, s katerim sta hotela skupaj nastopiti na olimpijadi. Osvojil je "le" bron v supervelslalomu, a ga tako čustvenega nismo videli že vse od leta 2003, ko je še povsem nedolžen, še neskvarjen od slave in denarja ter nezagrenjen zaradi medijskega drobnogleda, na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu osvojil dva naslova svetovnega prvaka.

Včeraj, ko se je usedel z radijskim voditeljem Grahamom Bensingerjem, pa je bil jasen. Njegova smučarska kariera je končana, odločitev pa je bila, kot pravi, lahka in jo je sprejel že pred nekaj meseci. "Končal sem. Dovolj imam. Imel sem dolgo kariero smučarskega tekmovalca, a zdaj ne hrepenim več po njej," je povedal.

"Z otroki, časom in življenjem na sploh, ko pogledam zdaj smučanje, ne čutim, da bi imel še motivacije, želje in vsega, kar spada zraven, da bi šel čez vse to še enkrat. Poleg logističnih izzivov so moje prioritete zdaj drugačne. Mojo družino postavljam trdno na prvo mesto in je ne mislim postavljati na stranski tir, kar bi bilo potrebno, če bi hotel zares trenirati in se pripraviti, kot vem, da bi se moral. Vem, da ni bližnjic, s katerimi bi prišel na raven, ki si jo želim, kar pa pomeni, da bi moral preveč žrtvovati. Drugače bi bilo, če bi bil kak drug šport - golf ali tenis (Miller se ukvarja z obema, op. a.), kamor bi lahko prišepal. A smučanje je preprosto tako nevarno in tvegano in toliko stvari gre lahko narobe. Že samo priprave so izjemno zahtevne, tako, da zame preprosto to ni izvedljivo."

Kot je še pojasnil, kariere uradno ni sklenil že prej, ker si je želel popeljati šport, ki ga še vedno obožuje, korak naprej, ker si je želel spodbuditi spremembe v okorelem sistemu pod okriljem FIS-a. Tudi zato se je lani zapletel v spor s svojim nekdanjim opremljevalcem smuči Headom, za katerega se je zdel mnogim povsem nepotreben - Miller bi prišel nazaj, a na "svojih" smučeh Bomber, kar mu je preprečevala pogodba. Miller je tožil, tožba je bila zavržena, napovedi povratka so potihnile.

V Pjongčang kot strokovni komentator

Prav povsem se iz belega cirkusa sicer še ne bo poslovil - na olimpijske igre v Pjongčangu, kjer smo mnogi upali, da ga bomo še enkrat videli nastopiti, bo potoval kot strokovni komentator NBC-ja, v čemer se je zelo uspešno, z ravno pravšnjo mero kritične iskrenosti in analitičnosti, preizkušal že zadnji dve sezoni. Pa bo tekmovalno smučanje pogrešal? Odgovor je - pričakovan od človeka, ki kaj

dosti v življenju ni obžaloval. "V bistvu nikdar nimam občutka, da bi kaj pogrešal. Imel sem tako dolgo kariero. Mislim, da so se stvari zdaj iztekle. Imam navado precej sproti procesirati stvari. Mislim, da sem se med smučanjem vseskozi zavedal, da sem od smučanja in svojih izkušenj odnesel največ, kar se je dalo. Nedvomno ne obžalujem, kako sem se stvari loteval."

Se pa zaveda, da ga je včasih tudi zaneslo. "Seveda, naredil sem veliko napak in kozlarij, a bistveno je, da sem vse počel na način, kot sem si ga zamislil in na način, kot se mi je zdelo, da je prav. In to je moj največji dosežek."

Verjetno ima prav - za Millerja kljub kopici uspehov nikdar nismo zares mislili, da bi lahko postal serijski zmagovalec tipa Hirscher ali Stenmark. Edino, kar je bilo pri njem predvidljivo, je bila njegova nepredvidljivost. In v športu, ki mu danes dominirajo dovršeni, fizično in psihično močni fantje, a z nerazburljivim značajem, bomo Millerja - z vsemi njegovimi ekscesi vred - pogrešali.

Kaja Sajovic