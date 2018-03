Ob slovesu Cesarja trpek poraz Slovenije z Belorusijo

Slovenci junija proti Črni gori

27. marec 2018 ob 13:21,

zadnji poseg: 27. marec 2018 ob 22:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska nogometna reprezentanca je izgubila tudi drugo pripravljalno tekmo pod novim selektorjem Tomažem Kavčičem, potem ko jo je v Stožicah z 2:0 ugnala Belorusija.

Slovenci so se tako kot proti Avstriji (0:3) tudi proti Belorusom predstavili v bledi luči: brez prave energije in agresivnosti. Imeli so sicer terensko premoč (56:44; streli 14:11), a so bilo Belorusi učinkovitejši.

V 36. minuti je ob prvi pravi priložnosti zadel Maksim Skaviš, izid tekme pa je že v sodnikovem podaljšku postavil Anton Soroka.

Slovo Boštjana Cesarja od reprezentance

Tekmo je zaznamovalo slovo dolgoletnega kapetana Boštjana Cesarja. Cesar je pred začetkom srečanja prejel darilo predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenka Mijatovića, dres s podpisi reprezentantov, nato pa je sledilo še fotografiranje s soigralci. Tekma je bila nato po petih minutah prekinjena, Cesar pa je ob bučnem aplavzu s tribun in v špalirju, ki so mu ga pripravili soigralci, odkorakal z zelenice. Zamenjal ga je Luka Krajnc.

Analiza prvega in drugega polčasa tekme Slovenija - Belorusija.



Krhin in Birsa ogrela Gorbunova

Srečanje se je nato nadaljevalo. Slovenci so imeli pobudo, a jim ni uspelo resneje ogroziti vrat Andreja Gorbunova. V 26. minuti ga je s strelom od daleč ogrel Rene Krhin, v 33. minuti pa še Valter Birsa.

Skaviš poskrbel za hladen tuš

Zato pa so v 36. minuti zadeli Belorusi ob prvi pravi priložnosti. Branilec Igor Šitov je z desne strani poslal predložek v kazenski prostor, kamor je vtekel Maksim Skaviš in z glavo matiral Vida Belca. Ob Skavišu je bil prepočasen in prenizek Martin Milec. Malo pozneje je bilo znova nevarno v slovenskem kazenskem prostoru, ko je Belec ob lahkomiselnem izbijanju nastreljal Skaviša, od katerega se je žoga na slovensko srečo odbila mimo vrat. Polčas se je tako končal z 0:1. Statistika: posest žoge 58:42, streli 7:4, streli v okvir 4:1 - vse za Slovenijo.

Slovenski napadi jalovi, Saroka v 94. minuti zabil za 2:0

Ob začetku drugega polčasa je rahlo poškodovanega Iličića zamenjal Miha Zajc. Slovenci so imeli še naprej terensko pobudo, a poti do beloruskih vrat niso našli. V 65. minuti je Birso zamenjal Roman Bezjak, malo pozneje pa Kevina Kampla Domen Črnigoj. Zamenjave niso prinesle bistvene spremembe razmerja moči na igrišču, slovenski napadi so bili jalovi, prave spodbude ni bilo niti s tribun. In ko se je čakalo le še na zadnji sodniški pisk, je Saroka ob razredčeni slovenski obrambi z roba kazenskega prostora postavil piko na i beloruski zmagi. Še statistika: posest žoge 56:44, streli 14:11, v okvir vrat 4:4. V ekipi ni bilo lažje poškodovanih Jana Oblaka, Tima Matavža in Benjamina Verbiča.

Slovenija bo naslednjo tekmo odigrala junija, ko bo gostovala v Črni gori.



Tomaž Kavčič, selektor Slovenije: "Zanesljivo je današnja tekma veliko razočaranje. To tekmo smo želeli dobiti in tudi šli smo vanjo tako. Prvih 35, 40 minut smo odigrali solidno. Potem je bilo tudi veliko zamenjav. Imamo veliko stvari, ki jih bo treba popraviti. Najprej je potrebna večja želja po zmagi. Potem preslabo napadamo 16 metrov, v končnici moramo imeti več igralcev. Nazadnje pa se nam dogaja to, da ob vsaki priložnosti, ki jo ima nasprotnik, dobimo gol. Glede tega se moramo res popraviti. Morali se bomo bolj potruditi pri igri sami, igralci pa bodo morali biti bolj sproščeni in mirni. To je moja naloga."



PRIPRAVLJALNE TEKME

Stožice:

SLOVENIJA - BELORUSIJA 0:2 (0:1)

4.000; Skaviš 36., Saroka 94.

Slovenija: Belec, Milec, Mitrović, Cesar (6./Krajnc), Jokić, Krhin, Kampl (69./Črnigoj), Iličić (46./Zajc), Birsa (65./Bezjak), Kurtić, Berić (76./Šporar).

Belorusija: Gorbunov, Šitov, Policevič, Kendiš , Bressan (75./Kisljak), Skaviš (81./Matvejčik), Nehajčik (46./Stasevič), Maevskij (46./Dragun ), Kovaljev (70./Saroka), Sivakov, Veretilo (77./Volodko).

Sodnik: Fran Jović (Hrvaška)

UKRAJINA - JAPONSKA 2:1 (1:1)

Ueda 21./ag, Karavajev 69.; Makino 41.

IRAK - SIRIJA 1:1 (0:0)



RUSIJA - FRANCIJA 1:3 (0:1)

Smolov 68.; Mbappe 40., 83., Pogba 49.

KOSOVO - BURKINA FASO 2:0 (0:0)

Muriqi 73., Paqarada 90.

ČRNA GORA - TURČIJA 2:2 (1:2)

Ivanić 45., Mugoša 87.; Under 11., Yokuslu 23.

ŠVICA - PANAMA 6:0 (4:0)

Džemaili, Xhaka 31./11-m, Embolo 33., Zuber 39., Gavranović 49., Frei 68.

BiH - SENEGAL 0:0

DANSKA - ČILE 0:0

EGIPT - GRČIJA 0:1 (0:1)

Karelis 29.

MADŽARSKA - ŠKOTSKA 0:1 (0:0)

Phillips 48.

LUKSEMBURG - AVSTRIJA 0:4 (0:2)

Arnautović 4., Grillitsch 39., Gregoritsch 59., Žulj 81.

ROMUNIJA - ŠVEDSKA 1:0 (0:0)

Rotariu 57.



BELGIJA - SAVDSKA ARABIJA 4:0 (2:0)

Lukaku 13., 39., Batshuayi 77., De Bruyne 78.

NEMČIJA - BRAZILIJA 0:1 (0:1)

Jesus 37.

POLJSKA - JUŽNA KOREJA 3:2 (2:0)

Lewandowski 32., Grosicki 45., Zielinski 90.; Li 85., Hvang 87.

AVSTRALIJA - KOLUMBIJA 0:0



ANGLIJA - ITALIJA 1:1 (1:0)

Vardy 26.; Insigne 87./11-m

NIGERIJA - SRBIJA 0:2 (0:0)

Mitrović 68., 81.



ŠPANIJA - ARGENTINA 6:1 (2:1)

Costa 12., Isco 27., 52., 74., Alcantara 55., Aspas 73.; Otamendi 39.



Sreda:

ZDA - PARAGVAJ



PERU - ISLANDIJA



MEHIKA - HRVAŠKA

M. L., A. V.