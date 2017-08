Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenska košarkarska reprezentanca se bo v kvalifikacijah za SP pomerila še z Belorusijo. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob Španiji in Črni gori Slovenci še z Belorusijo

Nesterović: Reprezentanco Belorusije spoštujemo

24. avgust 2017 ob 17:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je dobila še tretjega nasprotnika v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2019 na Kitajskem.

Poleg Španije in Črne gore bo tekmec Slovenije še Belorusija. Kvalifikacije bodo slovenski košarkarji začeli 23. novembra prav proti Belorusom.

Slovenija se bo v skupini A srečala s Španijo, Črno goro in Belorusijo. Slovenska skupina se v drugem delu kvalifikacij križa s tremi najboljšimi ekipami iz skupine B, ki jo sestavljajo reprezentance Turčije, Latvije, Ukrajine in Švedske.

Do kvalifikacij prek predkvalifikacij

Belorusija si je nastop v kvalifikacijah zagotovila v predkvalifikacijah. V skupini D je zasedla drugo mesto, dvakrat so Belorusi izgubili proti Bolgariji ter premagali Portugalsko in si tako zagotovili nastop v glavnem delu evropskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Poleg Belorusije so si nastop v glavnem delu kvalifikacij zagotovile še reprezentance Švedske, Kosova, Bosne in Hercegovine, Estonije, Bolgarije, Avstrije in Nizozemske.

Nesterović: Belorusijo spoštujemo

"Reprezentanco Belorusije spoštujemo, saj si je mesto v glavnem delu kvalifikacij priborila prek predkvalifikacijskega turnirja. Prva tekma v boju za nastop na svetovnem prvenstvu je navadno najtežja in ravno to bomo odigrali proti Belorusom. Vse ekipe kvalifikacije začnemo od začetka, zato bo rezultat na uvodnem srečanju še kako pomemben," je dejal Radoslav Nesterović, generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije.

Svetovno prvenstvo bo na Kitajskem med 31. avgustom in 15. septembrom 2019.

M. L.