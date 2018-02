Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Alex Sandro (desno) je odločil torinski derbi. Foto: Reuters Slavje nogometašev Napolija po zadetku Allana. Neapeljčani so z deveto zaporedno zmago postavili rekord kluba. Foto: Reuters Goran Pandev je v drugem polčasu takole matiral Samirja Handanovića. Foto: Reuters Dodaj v

Ob zmagi Juventusa poškodbi Higuaina in Bernardeschija, Roma prehitela Inter

Iličić proti Fiorentini igral od 70. minute

18. februar 2018 ob 23:12

Neapelj,Torino - MMC RTV SLO

Napoli in Juventus nadaljujeta mrtvi tek v boju za naslov prvaka v italijanskem nogometnem prvenstvu. V 25. krogu sta zmagala devetič zapored, oba z 1:0. Stara dama je zgodaj popoldne dobila torinski derbi, Napoli je bil z 1:0 boljši od SPAL-a.

V Neaplju je zmagovalca odločil gol Allana že v 6. minuti po akciji po desni strani, na stadionu Torina pa je bil edini strelec Alex Sandro v 33. minuti iz bližine. Po desni strani je lepo prodrl Federico Bernardeschi in podal pred vrata, tam pa Brazilcu iz bližine žoge ni bilo težko pospraviti v mrežo.

Bernardeschi je v 15. minuti zamenjal Gonzala Higuaina, ki si je že na začetku tekme poškodoval gleženj, tik pred koncem pa je moral tudi sam zaradi poškodbe kolena predčasno z igrišča. Argentinec bo najbrž izpustil srečanje prihodnji teden proti Atalanti, Italijan pa naj bi manjkal približno en mesec.

Juventus je zadnjih osmih mestnih derbijih sedemkrat zmagal in enkrat remiziral. Še četrtič zapored je igral pred Napolijem, tako pa bo tudi v naslednjih treh krogih, s čimer v Neaplju niso preveč zadovoljni. Razlika na vrhu je ena točka.

Na večerni tekmi je Milan nadaljeval uspešen niz, saj je neporažen že deset tekem zapored v vseh tekmovanjih. Na San Siru je z 1:0 premagal Sampdorio.

Bizaren avtogol v režiji Škriniarja in Ranocchie

V zadnjih dveh mesecih neprepoznavni Inter je že v soboto z 2:0 izgubil na gostovanju pri Genoi. Gostitelji so za tretjo zaporedno zmago ob koncu prvega polčasa povedli z bizarnim avtogolom Andree Ranocchie. Po predložku Ervina Zukanovića z leve strani je Milan Škriniar pred vrati izbil žogo, a je ta zadela Ranocchio in se od njega odbila za hrbet nemočnega Samirja Handanovića. Končni izid je v 59. minuti postavil Goran Pandev, nekdanji igralec Interja.

Črno-modri, ki niso mogli računati na Maura Icardija, Ivana Perišića in Mirando, so na lestvici padli na četrto mesto za Romo, ki je z 0:2 slavila v Vidmu. Turek Cengiz Under je z 20 metrov dosegel četrti zadetek na zadnjih treh tekmah, ki so se vse končale z zmago Rimljanov.

25. krog:

TORINO - JUVENTUS 0:1 (0:1)

Alex Sandro 33.

BENEVENTO - CROTONE 3:2 (1:1)

Sandro 37., Viola 65., Diabate 89.; Crociata 11., Benali 73.

BOLOGNA - SASSUOLO 2:1 (1:1)

Poli 12., Pulgar 88.; Babacar 38.

RK: Goldaniga 86./Sassuolo

NAPOLI - SPAL 1:0 (1:0)

Allan 6.

Kurtić (Spal) je igral vso tekmo.

ATALANTA - FIORENTINA 1:1 (1:1)

Petagna 45.; Badelj 16.

RK: Milenković 85./Fiorentina

Iličić (Atalanta) je igral od 70. minute.

MILAN - SAMPDORIA 1:0 (1:0)

Bonaventura 13.

Viviano (Sampdoria) je v 7. minuti ubranil 11-m Rodriguezu.

Belec (Sampdoria) ni bil v ekipi.

UDINESE - ROMA 0:2 (0:0)

Under 70., Perotti 90.

CHIEVO - CAGLIARI 2:1 (0:0)

Giaccherini 74., Inglese 76.; Pavoletti 82.

Birsa je igral do 69. minute, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi.



GENOA - INTER 2:0 (1:0)

Ranocchia 45./ag, Pandev 59.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.



Ponedeljek ob 20.45:

LAZIO - VERONA

Lestvica:

NAPOLI 25 21 3 1 55:15 66 JUVENTUS 25 21 2 2 62:15 65 ROMA 25 15 5 5 40:19 50 INTER 25 13 9 3 40:21 48 LAZIO 24 14 4 6 59:33 46 SAMPDORIA 25 12 5 8 44:33 41 MILAN 25 12 5 8 35:30 41 ATALANTA 25 10 8 7 37:29 38 TORINO 25 8 12 5 35:30 36 UDINESE 25 10 3 12 36:36 33 FIORENTINA 25 8 8 9 34:32 32 BOLOGNA 25 9 3 13 31:38 30 GENOA 25 8 6 11 21:25 30 CHIEVO 25 6 7 12 23:42 25 CAGLIARI 25 7 4 14 23:36 25 SASSUOLO 25 6 5 14 15:43 23 CROTONE 25 5 6 14 21:44 21 SPAL 25 3 8 14 23:47 17 HELLAS VERONA 24 4 4 16 22:48 16 BENEVENTO 25 3 1 21 18:58 10

M. R.