Davide Astori je že v sezoni 2015/16 kot posojeni nogometaš Cagliarija zaigral za Fiorentino, po koncu sezone je tudi uradno postal član vijoličastih. Za italijansko izbrano vrsto je nastopil 14-krat, enkrat se je vpisal med strelce. Foto: EPA "Zbogom, kapetan" - navijači Fiorentine žalujejo za kapetanom Astorijem. Foto: EPA

Obdukcija pokazala, da je Astori umrl zaradi srčne aritmije

Novica, da so z njim posmrtno podaljšali pogodbo, je bila lažna

6. marec 2018 ob 12:27,

zadnji poseg: 6. marec 2018 ob 18:59

Videm - MMC RTV SLO

Obdukcija v Vidmu je potrdila, da je v nedeljo preminuli kapetan Fiorentine Davide Astori umrl naravne smrti. Imel je bradiaritmijo, kar pomeni, da je imelo srce upočasnjen ritem, dokler se ni ustavilo.

Za dokončno potrditev diagnoze bodo izvedli še nekatere podrobnejše preiskave, katerih izsledki bodo znani najpozneje v dveh mesecih. Obdukcijo sta opravila zdravnika Gaetano Thiene z Univerze v Padovi in Carlo Moreschi z Univerze v Vidmu, ki ju je za obdukcijo pooblastilo tožilstvo. Prisoten je bil tudi zastopnik družine umrlega nogometaša, ni pa tožilstvo ugodilo prošnji Fiorentine, da bi bil zraven tudi njen zastopnik.

Astorijevo truplo bodo v sredo premestili v Coverciano blizu Firenc, kjer bo v tamkajšnjih prostorih italijanske nogometne zveze tudi žalovanje. Pogreb bo v četrtek ob 10.00 v baziliki sv. Križa (Basilica di Santa Croce) v Firencah, kjer bo čez dva dni tudi dan žalovanja. V šolah, podjetjih in drugih ustanovah se bodo Astorija ob 13.00 spomnili z minuto molka.

31-letnega nogometaša so v nedeljo zjutraj našli mrtvega v hotelski sobi v Vidmu, kjer so bili nogometaši Fiorentine nastanjeni pred tekmo italijanskega prvenstva proti Udineseju, ki so jo zaradi tragičnega dogodka pozneje preložili na drugi datum.



Upokojili bodo njegov dres

Fiorentina in Cagliari, za katerega je Astori igral med letoma 2008 in 2014, sta se odločila, da v njunih ekipah nihče več ne bo nosil številke 13, ki jo je pri obeh imel nesrečni nogometaš. Zato sta dresa s to številko "upokojila".

Novica, da so se pri Fiorentini odločili, da bodo posmrtno podaljšali pogodbo z Astorijem in njegovo plačo nakazovali na račun partnerice, s katero ima dveletno hčerko, se je izkazala za lažno. Astori naj bi se pred smrtjo dogovoril za novo štiriletno pogodbo, s katero bi na sezono zaslužil 1,29 milijona evrov.

