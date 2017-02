Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je v zadnjih tednih v vse boljši formi. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Oberstdorfu potekajo kvalifikacije za drugo tekmo poletov

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC TV

5. februar 2017 ob 12:21,

zadnji poseg: 5. februar 2017 ob 13:34

Oberstdorf - MMC RTV SLO

V Oberstdorfu bo danes ob 15.00 še druga tekma smučarskih poletov za svetovni pokal. Visoke apetite imajo tudi v slovenskem taboru.

Kvalifikacije so se začele ob 13.30, nastopili bodo Cene Prevc (številka 13), Anže Semenič (18), Anže Lanišek (30), Jurij Tepeš (31) in Jernej Damjan (38), brata Peter (45) in Domen Prevc (46) pa imata kot člana najboljše deseterice iz svetovnega pokala v poletih nastop neposredno zagotovljen.

Prenos lahko spremljate na TV Slovenija 2, naši spletni strani in posebni FIS-ovi aplikaciji.



Karavana se po tej tekmi seli v Azijo, kjer bodo v Saporu in Pjongčangu na sporedu štiri tekme.

S. J.