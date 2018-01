Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Rogaška je zanesljivo premagala vodilno ekipo Lige Nove KBM, Sixt Primorsko (79:68). Foto: www.alesfevzer.com Odigrali smo dobro tekmo, zmago pa smo dosegli predvsem z dobro obrambo. Zavedamo se, da to ni bila prava Primorska, saj je ekipo zdelala pot na Cetinje, kjer so Primorci odigrali tekmo regionalne lige. Damjan Novaković, trener Rogaške Prvi strelec Lige Nova KBM Blaž Mahkovic je bil prvi strelec Heliosa ob zmagi nad Zlatorogom (79:76), dosegel je 20 točk. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Rebec s trojko pokopal Olimpijo v Bonifiki Petrol Olimpija v drugem polčasu le strla zadnjeuvrščeni Zlatorog Dodaj v

Obeta se srdit košarkarski boj za Ligo za prvaka

Sixt Primorska še naprej vodilna

27. januar 2018 ob 21:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vodilni ekipi državnega prvenstva v košarki Sixt Primorski je v 15. krogu zadala poraz Rogaška (79:68). Z zmago so si Slatinčani zagotovili vstopnico za Ligo za prvaka.

Zmaga Slatinčanov z 79:68 je zaslužena, saj so bili v ospredju večino srečanja, tudi v izenačenih trenutkih na začetku zadnje četrtine pa so ohranili mirno kri in natančno roko.

Ključna je bila 35. minuta, ko je Sixt Primorska pri zaostanku 58:63 naredila osebno napako, trener Jurica Golemac pa je dobil še tehnično zaradi ugovarjanja sodnikom. Gostitelji so to izkoristili za povišanje vodstva, ki ga do konca tekme niso več izpustili iz rok.

Trener Rogaške Damjan Novaković je imel tokrat kopico razpoloženih igralcev, pet jih je doseglo najmanj deset točk, pri Koprčanih pa sta izstopala le Gezim Morina z 20 točkami in Marjan Čakarun s 15. Pri Rogaški je bil prvo ime Marko Pajić s 16 točkami (sedem skokov), eno manj je dosegel Miha Fon, 13 jih je zbral Rashun Jarrel Davis (sedem podaj).

Odločala je ena žoga

Slatinčani si drugo mesto delijo s Heliosom, ki si je prav tako zagotovil uvrstitev v Ligo za prvaka. Domžalčani so na domačem parketu v napeti tekmi premagali Zlatorog (79:76). Rezultat je bil petkrat izenačen, ekipi sta se večkrat izmenjali v vodstvu, domači so imeli največ enajst točk prednosti, gostje devet, na koncu pa je zmagovalca odločila ena žoga oziroma uspešno zadeti prosti meti pri Helios Sunsih.

Prvi strelec Lige Nova KBM Blaž Mahkovic je bil prvi strelec Heliosa, dosegel je 20 točk.

Zlatorog je z enajstim porazom še globlje zakorakal v Ligo za obstanek. "Danes smo izgubili pomembno tekmo za naš klub, a menim, da bi bilo lahko tudi drugače," je po tekmi povedal Aleš Pipan, trener Zlatoroga.

Tretja zaporedna zmaga Šentjurja

Manj zanimiva je bila tekma v Novem mestu, gostitelji so morali priznati premoč Šentjurju (89:99).

Čeprav so igralci Krke zadeli trinajst trojk, v svojih vrstah pa so imeli tudi zelo razpoloženega Dina Cinca, ki je dosegel 31 točk in zbral 12 skokov, so se morali sprijazniti s tretjim zaporednim porazom. Na drugi strani so imeli zelo motiviranega tekmeca, ki je zadel eno trojko več, torej 14 iz 22 poskusov. Pri Šentjurju je šest igralcev doseglo dvomestno število točk.

Varovanci Jakše Vulića so se s tretjim zaporednim uspehom po več mesecih prvič odmaknili od zadnjih dveh mest v ligi, ki vodita v boj za obstanek, in imajo v zadnjih treh krogih vse možnosti, da se uvrstijo v Ligo za prvaka oziroma med prvih osem ekip. Odločilna bo verjetno tekma na Polzeli pri Hopsih 10. februarja, ki so zdaj ob Zlatorogu glavni kandidati za oblikovanje skupine za obstanek.

Do konca prvega dela so še trije krogi.

LIGA NOVA KBM

15. KROG

ROGAŠKA - SIXT PRIMORSKA

79:68 (19:12, 18:20, 18:18, 24:18)

Pajić 16, Fon 15, Davis 13; Morina 20, Čakarun 15.

KRKA - ŠENTJUR

89:99 (27:18, 19:27, 19:28, 24:26)

Cinac 31 (12 skokov), Kovačević 21; Pešić 22, Allen 19, Williams 16.

HELIOS SUNS - ZLATOROG

79:76 (23:19, 13:21, 24:15, 19:21)

Mahkovic 22, Besedič 18, Pelko 13; Polutak 14, Zadnik 13, Barič 12.

ILIRIJA - HOPSI POLZELA

78:69 (21:14, 17:19, 25:17, 15:19)

Vončina in Tončinić po 18, Nikolić 9; Čup 21, Rotar 13.

Nedelja ob 19.00 (v dvorani Tivoli):

PETROL OLIMPIJA - ŠENČUR G. GR. DRUŽBA

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 15 11 4 26 ROGAŠKA 15 9 6 24 HELIOS SUNS 15 9 6 24 ILIRIJA 15 8 7 23 PETROL OLIMPIJA 14 8 6 22 KRKA 15 7 8 22 ŠENČUR 14 7 7 21 ŠENTJUR 15 6 9 21 HOPSI POLZELA 15 5 10 20 ZLATOROG 15 4 11 19

