Obetavna vrnitev Ilke Štuhec: Na prvem treningu deseta

Smuk v Lake Louisu v petek ob 20.30

27. november 2018 ob 22:42

Lake Louise - MMC RTV SLO

Alpska smučarka Ilka Štuhec se je po več kot 600-dnevni odsotnosti iz svetovnega pokala dobro vrnila v belo karavano, saj je na prvem treningu smuka v Lake Louisu osvojila deseto mesto z manj kot sekundo zaostanka za najhitrejšo Avstrijko Christine Scheyer.

28-letna Štuhčeva je nazadnje med svetovno elito smučala 19. marca 2017 v Aspnu, nato pa si je 22. oktobra lani poškodovala koleno na treningu v Pitztalu. Potrebna je bila operacija, zaradi katere je Mariborčanka izpustila vso olimpijsko sezono.

Tokrat je Štuhčeva s 87 stotinkami zaostanka za Scheyerjevo postavila osmi čas, saj so si pred njo tri smučarke s stotinko boljšim časom delile sedmo mesto.

Scheyerjevi sta se sicer najbolj približali Francozinja Romane Miradoli (+0,21) in Avstrijka Tamara Tippler (+0,47).

Bilo je v redu. Zdaj bom vsak dan bolj napadala.

"Moram priznati, da se še vedno malo tresem. Potrebovala bom še nekaj časa, da se umirim. Rekla sem si, da vse, kar moram narediti, je, da smučam. Bilo je kar v redu. Linije sem odpeljala tako, kot smo si pogledali, tako kot sem si zamislila. Zdaj bom pač vsak dan bolj napadala. Od zadnje tekme je 21 mesecev, to je ogromno. Nekatere stvari so drugačne, kot so bile. Želim si odpeljati tako, kot znam, rezultatsko pa nimam pojma, kaj bo to," je za TV Slovenija dejala Štuhčeva.

Smuk v Lake Louisu, kjer je Štuhčeva predlani dvakrat zmagala, bo v petek ob 20.30. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju. Predtem bosta v sredo in četrtek še dva treninga.

Medtem pa je bil prvi uradni trening pred moškim smukom v Beaver Creeku odpovedan.

SVETOVNI POKAL (Ž) LAKE LOUISE, smuk Prvi trening: 1. C. SCHEYER AVT 1:50,61 2. R. MIRADOLI FRA +0,21 3. T. TAMARA TIPPLER AVT 0,47 4. R. SIEBENHOFER AVT 0,51 5. M. GISIN ŠVI 0,71 6. P. NUFER ŠVI 0,76 7. L. IVARSSON ŠVE 0,86 . J. FLURY ŠVI 0,86 . N. SCHMIDHOFER AVT 0,86 10. I. ŠTUHEC SLO 0,87

A. V.