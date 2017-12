Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Darko Jorgić si je po sijajnem letu zaslužil novo pogodbo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Obetavni Jorgić podpisal dveletno pogodbo s Saarbrücknom

S Tokićem bosta soigralca

28. december 2017 ob 18:18

28. december 2017 ob 18:18

Mladi slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je že v prvem letu nastopanja v Bundesligi navdušil. Ne le svojih delodajalcev pri Bad Königshofnu, ampak tudi bogatejše klube. Naslednjo sezono se bo pridružil Saarbrücknu.

S trenutno petouvrščeno ekipo nemške lige, za katero dolga leta igra tudi Hrastničanov reprezentančni kolega Bojan Tokić, je podpisal dveletno pogodbo, čeprav je klub želel podpisati še za leto dlje.

"Darko si je v Nemčiji že pridobil ime. Tako je lahko sam postavil zahteve, dobil je pogodbo, kot si jo zasluži. Pri Saarbrücknu bo imel odlične pogoje za delo in bo lahko še napredoval. Klub ga želi za dlje časa, na njem in Patricku Franziski želijo graditi prihodnost. A sam ni hotel podpisati za več kot dve leti, malo sicer tvega, toda tak je po naravi," je dejal Jože Urh, trener bronastega igralca z evropskega prvenstva do 21 let in tudi bronastega z ekipnega članskega prvenstva.

Jorgić je zmago kariere dosegel na evropskem prvenstvu, ko je premagal zadnja leta najboljšega evropskega igralca Nemca Dimitrija Ovčarova. Januarja se bo na lestvici prvič uvrstil med najboljših 100 igralcev sveta, prehitel bo tudi Tokića, ki je bil najboljši Slovenec skoraj dve desetletji.

A. G.