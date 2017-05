Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser je po prvi dirki v Latviji zadržal vodstvo v skupnem seštevku. Foto: Hondaproracing.com Sorodne novice VN Latvije: Gajser četrti v kvalifikacijah Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Obilo smole za Gajserja, po padcu splezal do 14. mesta

Cairoli peti

7. maj 2017 ob 13:52

Kegums - MMC RTV SLO

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na prvi dirki v Kegumsu za VN Latvije po obilici smole osvojil 14. mesto.

Aktualni svetovni prvak v razredu MXGP je štartal dobro in se prebil na tretje mesto, ko je vanj trčil Jose Butron. Gajser je po trku padel na tla, prehiteli so ga prav vsi tekmeci. Čeprav se je po trku držal za nogo, se je vrnil na motor in se ves čas prebijal proti vrhu, a dlje kot do 14. mesta ni mogel.

Njegov tekmec za naslov prvaka Antonio Cairoli je bil peti in zaostanek za Gajserjem znižal na pet točk razlike. Dirko je dobil Nizozemec Jeffrey Herlings, drugi je bil Belgijec Clement Desalle, tretji pa Rus Jevgenij Bobrišev.

Še več smole je imel Klemen Gerčar, ki je padel, odpeljal ga je rešilni avtomobil.

Druga dirka bo na sporedu ob 16.00.

Vrstni red po 12. vožnji (od 37): 1. T. GAJSER SLO 241 2. A. CAIROLI ITA 236 3. G. PAULIN FRA 206 4. J. VAN HOREBEEK BEL 197 5. J. BOBRIŠEV RUS 196 6. C. DESALLE BEL 194 7. J. HERLINGS NIZ 149 8. R. FEBVRE FRA 136 9. A. TONUS ŠVI 133 10. M. NAGL NEM 126

S. J.