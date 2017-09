Obilo upanja, a realnost pravi drugače

5. september 2017 ob 11:53

Nastop slovenske nogometne vrste si je sinoči ob zmagi nad Litvo v Stožicah ogledalo 6.000 gledalcev, kar je eden najbolj skromnih obiskov nogometne vrste na domačih igriščih.

Če bi v petek varovanci selektorja Srečka Katanca s Slovaške prinesli vsaj točko bi bilo na našem največjem stadionu seveda več obiskovalcev, zagotovo pa tudi ob tem vsi sedeži ne bi bili polni. Čeprav so naši zmagali pa je svetovno prvenstvo v Rusiji še vedno zelo daleč.

Upanje še tli, a realnost pravi drugače

Tisti, ki so sinoči prišli v Stožice so bili na koncu nagrajeni za eno najbolj prepričljivih zmag naše nogometne vrste. Ob takih tekmah, kot je bila sinočnja z Litvo, ko je bil nasprotnik nedorasel slovenskim nogometašem, se tudi v spominu nas poročevalcev večkrat v glavah obrne vse tisto kar se je v celotnem obdobju kvalifikacij za Rusijo dogajalo v slovenski skupini. Kot sem že večkrat rekel, v športu te sodijo po zadnjem izidu, ampak v teh skupinskih delih je edini pomemben seštevek ob koncu. Slovenija je dva kroga pred koncem boja za Šampionat Mira znova tretja. Toda čakata jo še oba dvoboja z otoškima moštvoma v naši skupini. Točka zaostanka za petkovimi krvniki v Trnavi na hitro sproži obilo upanja, da bomo znova zraven tudi v novembru, ampak realnost pravi drugače.

Doslej ni bilo prave telesne vzdržljivosti

Toda šport je tisti, ki piše številne zgodbe in počakajmo do prvih dni oktobra. Včeraj smo se ničkolikokrat spraševali le kako je možno, da s to vrsto iz košarkarsko obarvane Litve nismo uspeli priti do zmage že na Baltiku. Potem nam šine ob drugi zaporedni domači zmagi skozi misli bravurozni Joe Hart, ki je v Stožicah sam rešil veliko Anglijo. In niti nočemo pomisliti, kje in v kakšnem položaju bi bili, če bi se na omenjenih dveh tekmah obrnilo drugače. In to navkljub temu, da niti v Trnavi niti v Glasgowu izbranci selektorja Katanca niso blesteli. Bolj kot to pa je vsaj mene na obeh tekmah bodlo v oči, da ni bilo prave telesne vzdržljivosti in smo povsem odpovedali tedaj, ko je morda najbolj pomembno, ko se tekma prevesi v zadnji krog.

Zadetki deževali, tribune so se prebudile

Vsi, ki so sinoči zavili v Stožice, imajo zares radi slovensko vrsto. Pred dnevi smo ob prihodu v Stožice obstali že na Dunajski pa je bila tam le pripravljalna tekma košarkarjev s Hrvati v zares izjemnem ambientu. Sinoči bi se mirno pripeljali le kako minuto pred začetkom in ne bi bilo nobenih težav niti s parkiriščem, kaj šele s sedežem na tribuni. Ob košarkarski tekmi so se celo vstopnice preprodajale, sinoči tega ni bilo. Morda je kdo celo kupil listič, ki mu omogoča vstop na stadion pa je ostal doma. Seveda se vsak odloči sam. Tiste pol stotnije, ki pa je dajal ritem navijanju ves čas, z napisi na zastavah Jelšane, Mirna na Dolenjskem in Čolnišče, pa so ob štirih golih na zelenici le predramili tudi preostali del tribun, kjer je bila ob že omenjenih najbolj glasna tista, ki ji rečemo družinski sektor.

Na lepša junij in julij 2018

In tudi naše trobarvnice so se na koncu razvile na vzhodnem delu tribune. Odhod v Rusijo je seveda posledica celotnih kvalifikacij in upanja, ki je ostalo na tribunah in tudi v slačilnici zares ni potrebno ubijati še preden se dokončno ve, da ne boš del svetovnega spektakla čez devet mesecev. Na žrebu smo bili v bobnu, ki nam gre, če bomo storili korak ali dva naprej, da bi bili vsaj v dodatnih kvalifikacijah nam bo ponudil oktober. Nogometaši pa bodo naši ostali ob uspehu ali pač 3. ali 4. mestu. Če pa jim morda uspe podvig in bodo zraven pa še toliko lepše. Bosta junij in julij z letnico 2018 še lepša.

