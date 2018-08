Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Andy Murray je po zmagi v osmini finala za kakšni dve minuti obraz skrival v brisači in jokal. Foto: AP Sorodne novice Teniška štoparica v Washingtonu dobro sprejeta Uspešna vrnitev Andyja Murrayja v Washingtonu Dodaj v

Objokani Andy Murray delovnik končal šele ob treh zjutraj

Alexander Zverev v dveh nizih boljši od brata Mischa

3. avgust 2018 ob 09:39

Washington - MMC RTV SLO

Četrti tekmovalni dan teniškega turnirja v Washingtonu je prinesel precej drame in tudi bratski dvoboj med Alexandrom in Mischo Zverevom, ki ga je dobil prvi nosilec.

21-letni Alexander Zverev, ki je tudi branilec naslova v Washingtonu, je bil po uri in 51 minutah igre in s tremi brejki od deset let starejšega brata boljši s 6:3 in 7:5.

Nemca ruskih korenin sta do zdaj (skupno) odigrala 539 dvobojev na ATP-turnirjih in šele v osmini finala letošnjega turnirja v Washingtonu sta si stala nasproti. "Skoraj sem imel solze v očeh. To je bil poseben trenutek. Vprašal sem se, o čem zdajle razmišljajo najini starši. Potreboval sem nekaj sekund, da sem se lahko zbral. Zame je bilo to res nekaj posebnega," je o občutkih, ki jih je doživljal tik pred dvobojem osmine finala, povedal Mischa Zverev.

V zadnjem četrtkovem obračunu je Andy Murray s 6:7 (5), 6:3 in 7:6 (4) premagal Mariusa Copila. Dvoboj je trajal dobre tri ure, dogajanje se je zavleklo kar do treh zjutraj. To se v 50-letni zgodovini tega turnirja še ni zgodilo.

V prvem nizu je v podaljšani igri Škot, ki se počasi spet vrača med najboljše, povedel s 5:0, naslednjih sedem točk pa je dobil Romun. Tudi zadnji niz (dolg je bil uro in 13 minut) je odločila podaljšana igra, potem ko je vsak igralec po enkrat izgubil igro na svoj servis. Copil je serviral 20 asov, tekmec le dva. Murray je bil po dvoboju čustveno popolnoma izpraznjen, glavo je tiščal v brisačo in hlipal. "Šlo je za čustva, ki so po koncu ekstremno dolgega dneva prišla na plan."

Organizatorji turnirja imajo veliko težav zaradi dežja, zaradi česar so bili kar štiri dni prisiljeni prestavljati dvoboje. Murray je bil vseeno kritičen: "Igranje dvobojev do 3. ure ni dobro za nikogar, ne za igralce, ne za televizijske gledalce, ne za gledalce tu, za nikogar," je povedal Murray in priznal, da celo ne bi igral četrtfinala, ki bo na sporedu že danes, saj ne bo časa za regeneracijo.

Andy Murray je trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam in nekdanja številka ena moškega tenisa. Po operaciji kolka je bil s teniških igrišč odsoten 17 mesecev.

TURNIR ATP SERIJE 500, osmina finala

(2.146.815 evrov, trda podlaga)



A. ZVEREV (NEM/1) - M. ZVEREV (NEM/15)

6:3, 7:5

NIŠIKORI (JAP/7) - SHAPOVALOV (KAN/9)

7:6, 6:3

GOFFIN (BEL/3) - TIAFOE (ZDA/13)

6:0, 6:3

CICIPAS (GRČ/10) - DUCKWORTH (AVS)

6:3, 6:4

DE MINAUR (AVS) - CHUNG (KOR/8)

6:2, 4:6, 6:2

MURRAY (VB) - COPIL (ROM)

6:7 (5), 6:3, 7:6 (4)

KUDLA (ZDA) - POUILLE (FRA/5)

5:7, 6:4, 6:2

RUBLJOV (RUS/16) - RUBIN (ZDA)

6:3, 6:2

