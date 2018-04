Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Kevin Kampl z Leipzigom gostuje v Marseillu. Foto: EPA Sorodne novice Arsenal in Atletico blizu polfinala Evropske lige Dodaj v

Oblak in Kampl po polfinale Evropske lige

Žreb polfinala v petek ob 13.00

12. april 2018 ob 21:05,

zadnji poseg: 12. april 2018 ob 21:46

Marseille/Lizbona - MMC RTV SLO

Po razburljivi sredi v nogometni Ligi prvakov četrtkov večer prinaša povratne četrtfinalne tekme Evropske lige. Za preboj v polfinale se borita tudi slovenska reprezentanta Jan Oblak in Kevin Kampl.

Na prvi pogled nekoliko lažje delo čaka Oblaka, ki z Atleticom brani prednost dveh zadetkov (2:0) proti Sportingu iz Lizbone. Prednost Kamplovega Leipziga v Marseillu pa je le en zadetek (1:0).

Bruma poskrbel za hladen tuš

Leipzig je odlično odprl srečanje na Velodromu, saj je povedel že v drugi minuti. Ob neodločni obrambi gostov je žoga na sredini kazenskega prostora prišla do Brume, ki jo je s strelom po tleh spravil za hrbet Yohanna Peleja.

Marseille hitro do preobrata

A domači so se hitro vrnili v igro. V 6. minuti je po podaji iz kota Konstantinos Mitroglou žogo zadel z kolenom, slabo, a dovolj dobro, da se je odbila do Stefana Ilsankerja, od njega pa nato v mrežo. Torej, avtogol za 1:1. Tri minute kasneje je Marseille povedel. V protinapadu je najprej vratar Leipziga Peter Gulacsi ubranil dva poskusa Morgana Sansona, nato pa je žoga prišla do Boune Sarrja, ki jo je z nekaj metrov pospravil pod prečko. Obramba Leipziga je "spala".

Razveljavljen zadetek Payeta

V 17. minuti je Dimitri Payet dosegel izjemen zadetek z roba kazenskega prostora za 3:1, a ga je sodnik Björn Kuipers razveljavil, ker je tik pred tem Mitroglou napravil neumen in nepotreben prekršek nad Ilsankerjem.

Kar ni uspelo Payetu, je v 38. minuti Florianu Thauvinu. Payet je s prostega strela poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Thauvin žogo z nekaj metrov s strelom po tleh pospravil v mrežo.

Velik korak proti polfinalu je napravil Arsenal, ki je s 4:1 premagal moskovski Cska, medtem ko utegne nekoliko bolj trepetati Lazio, ki je Salzburg ugnal s 4:2.

Žreb polfinala bo v petek ob 13.00 v Nyonu.

EVROPSKA LIGA



ČETRTFINALE, povratne tekme



Danes ob 21.05:

MARSEILLE - RB LEIPZIG 3:1 (-:-) 0:1

Ilsanker 6./ag, Sarr 9., Thauvin 38.; Bruma 2.

Kevin Kampl igra za Leipzig.

CSKA MOSKVA - ARSENAL 0:0 (-:-) 1:4



SPORTING LIZBONA - ATLETICO MADRID 1:0 (-:-) 0:2

Montero 28.

Jan Oblak brani za Atletico.

SALZBURG - LAZIO 0:0 (-:-) 2:4

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem.

Polfinale bo 26. aprila in 3. maja. Finale bo 16. maja v Lyonu.

A. V.