Oblak: Najljubša obramba z derbija? Savićeva na golovi črti.

10. april 2017 ob 14:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ne znam razložiti določenih obramb. Na tekmi se vse dogaja tako hitro, šele na posnetku med analizo lahko vse skupaj vidiš bolje," je po izjemni predstavi na madridskem derbiju dejal Jan Oblak.

V preteklem tednu sta iz slovenskega nogometnega bazena v širši javnosti izstopala predvsem trener Rijeke Matjaž Kek in vratar madridskega Atletica Jan Oblak, med strelce od reprezentantov pa sta se vpisala Benjamin Verbič in Milivoje Novaković.

Reprezentančni vratar je navdušil z novo sijajno predstavo v vratih Atletica. Na madridskem derbiju, ki se je končal brez zmagovalca (1:1), je z odličnimi obrambami v obup spravljal Cristiana Ronalda in Karima Benzemaja. Predvsem izstopata dve v prvem polčasu.

Najprej v 15. minuti, ko je odbil nevaren Ronaldov strel, odmerjen v spodnji levi vratarjev kot, nato pa še po slabe pol ure igre, ko je z levo dlanjo odbil žogo po izjemni Benzemajevi priložnosti iz bližine.

Za zmago na derbiju niso storili dovolj

Vrsta obramb, s katerimi je 24-letnik preprečeval vodstvo kraljevega kluba - nazadnje je klonil v uvodnih minutah drugega polčasa, ko ga je premagal branilec Pepe -, je pustila velik pečat na tekmi. Za delitev točk je v 85. minuti poskrbel Antoine Griezmann, ki je zadel po natančni globinski podaji Angela Corree. "Točke smo veseli, saj je bolje osvojiti točko kot ostati brez vsega. Vseeno pa smo prišli na Santiago Bernabeu po zmago, za katero pa nismo storili dovolj. Remi in točka sta več kot zaslužena in mislim, da smo lahko zadovoljni z razpletom," je po tekmi za Marco dejal Oblak.

Najljubša obramba? Savićeva na golovi črti.

Oblak je bil v vratih zelo zanesljiv, za najljubšo obrambo s tekme pa je označil posredovanje Stefana Savića na golovi črti, ko je Črnogorec po Ronaldovem strelu v 31. minuti žogo odbil čez prečko v kot. Za potezo se je Oblak, ki ga je Portugalec že premagal, 26-letniku iz Mojkovca tudi zahvalil. "Ne znam razložiti določenih obramb. Na tekmi se vse dogaja tako hitro, šele na posnetku med analizo lahko vse skupaj vidiš bolje. Vseeno pa mislim, da je bila najboljša obramba Stefanova, ko me je rešil s posredovanjem z glavo - za kar sem se mu tudi zahvalil," je dejal. "Proti Realu imam vedno polne roke dela, a danes smo vsi igrali zelo dobro. V obrambi so soigralci igrali zelo dobro in mi na ta način tudi zelo pomagali."

Atletico v sredo čaka četrtfinalni obračun letošnje Lige prvakov proti Leicestru. Aktualne angleške prvake Madridčani gostijo na svojem stadionu. "Na Leicester se moramo dobro pripraviti in poskusiti zmagati," je sklenil čuvaj Atleticove mreže.

Kek zadovoljen z igro, z izidom pač ne

Veliko pozornosti je na Hrvaškem prejšnji konec tedna požel tudi derbi med vodilnima moštvoma hrvaške elitne lige. Na Rujevici je Rijeka gostila zagrebški Dinamo, tekma se je končala brez zmagovalca (1:1), potem ko je El Arbi Soudani s spektakularnim golom gostom iz prestolnice prinesel pomembno točko. Vseeno Kek, ki grenkobe poraza z Rečani ni okusil že več kot leto dni, z osvojeno točko ni bil popolnoma zadovoljen. "Glede na igro ne moremo biti zadovoljni z rezultatom, sem pa zelo zadovoljen z igro svojih varovancev, ki so v vzdušju, ki bi moralo biti vsem za zgled, dali vse od sebe," je dejal nekdanji slovenski selektor, ki lahko letos Rijeki prinese prvi naslov hrvaškega prvaka. Rečani imajo na prvenstveni lestvici po 27 krogih štiri točke prednosti pred Dinamom, edinim resnim tekmecem za letošnji naslov.

Za Kekovo ekipo je Roman Bezjak odigral 65 minut, v katerih je dvakrat sprožil na gol, obakrat nenatančno. Matic Črnic si je derbi ogledal s klopi za rezervne igralce.

V polno le Verbič in Novaković

Od reprezentantov, ki jih je slovenski selektor Srečko Katanec vpoklical za tekmo s Škotsko, sta mrežo v preteklem tednu zatresla le Benjamin Verbič in Milivoje Novaković. Prvi je bil na obračunu danskega prvenstva med Köbenhavnom in Nordsjaellandom (1:1) natančen z bele točke, drugi pa je na tekmi državnega prvenstva v Kopru zadel dvakrat. Po slabi uri igre je izkoristil slabše posredovanje domačih branilcev in žogo potisnil v mrežo za izenačenje na 1:1, vijoličastim je prinesel vodstvo zgolj štiri minute pozneje, ko je po natančni globinski podaji Dina Hotića dosegel deveti zadetek v letošnjem prvenstvu. Vseeno to ni bilo dovolj za zmago aktualnih slovenskih podprvakov, za delitev točk je deset minut pred iztekom rednega dela srečanja poskrbel Sandi Križman.



Mitja Lisjak