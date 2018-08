Oblak uradno manjka zaradi poškodbe, s Kavčičem ni bil v stiku

Uvodna tekma Lige narodov bo 6. septembra

29. avgust 2018 ob 09:49,

zadnji poseg: 29. avgust 2018 ob 13:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič je predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih dveh tekmah novoustanovljene evropske lige.

Slovenija bo 6. septembra igrala v Stožicah proti Bolgariji, tri dni pozneje pa jo čaka gostovanje na Cipru.

Na seznamu ni Jana Oblaka, ki ni stal med vrati še na nobeni tekmi, odkar je Kavčič selektor. Selektor pravi, da so včeraj dobili iz Atletica sporočilo, da ima težave z ramenom, ki se mu vlečejo že dalj časa. Z Oblakom pa se nista slišala oziroma nista bila v stiku.

"Poskušal sem ga večkrat dobiti, a ga nisem mogel. Iz Atletica so sporočili, da potrebuje počitek. Potrebujemo tiste, ki so stoodstotno pripravljeni," je povedal Kavčič in glede namigovanj, da se izmika izbrani vrsti, dodal: "Potrebujemo zdrave igralce, on pa ima že več časa te težave. Vse drugo so špekulacije. Bil pa je na seznamu do včeraj."

Že nekaj mesecev se pojavljajo govorice, da Oblak ni zadovoljen s tem, da ga Kavčič ni izbral za kapetana, ampak je kapetan Bojan Jokić. Kavčič tega ni želel komentirati, ampak vztraja, da ga je uvrstil na seznam, po sporočilu iz Atletica pa ga je moral z njega umakniti. "Tu smo spet pri nekem 'nakladanju'. Kapetan je Bojan Jokić. To sem jaz postavil in tako je," je temo Oblak končal Kavčič.

Josipa Iličića pričakovano ni na seznamu, saj je imel od konca julija težave z okužbo in od tedaj do danes ni igral na nobeni tekmi. Prejšnji teden so ga odpustili iz bolnišnice in se bo počasi vrnil na treninge Atalante. Poškodovan je tudi Martin Milec.

Glede ciljev v Ligi narodov je Kavčič dejal: "Na vsaki tekmi gremo na zmago. Glede same igre pa moramo začeti pri temeljih. Moramo biti čvrsti in kompaktni. To pa zahteva nekaj časa. Cilj v tem tekmovanju je prvo mesto v skupini. Ne pravim, da ga bomo osvojili, ampak cilj je takšen. Imamo primerljivo ekipo z vsemi iz naše skupine."

O prvih tekmecih je dodal: "Bolgarijo smo gledali, analizirali, to je ekipa, ki se poskuša vrniti na pot stare slave. Imajo tradicijo, imajo dobre igralce, tako da pričakujem odprto tekmo. Za podcenjevati pa ni niti Cipra, saj veliko vlagajo v nogomet."

Ob Bolgariji in Cipru bo tekmec Slovenije v skupini 3 lige C še Norveška. Najboljši iz skupine se bo lahko tudi prek tega tekmovanja uvrstil na evropsko prvenstvo 2020 in napredoval v višji rang tekmovanja - ligo B.

Nova Liga narodov bo zamenjala tekmovalno nepomembne prijateljske tekme. Dodaten čar tega pa je, da si bodo štiri države tudi prek Lige narodov priigrale mesta za evropsko prvenstvo 2020.

V Ligi narodov bo igralo vseh 55 članic Uefe. Te bodo igrale v štirih ligah. V ligi A bo 12 najvišje rangiranih reprezentanc, v ligi B pa naslednjih 12. V ligi C bo 15 ekip, v ligi D pa 16.



Vratarji (3):

Vid Belec (Sampdoria)

Aljaž Ivačič (Olimpija)

Matic Kotnik (Panionios)

Branilci (9):

Jure Balkovec (Verona)

Miha Blažič (Ferencvaros)

Bojan Jokić (Ufa)

Luka Krajnc (Frosinone)

Miha Mevlja (Zenit St. Peterburg)

Nemanja Mitrović (Jagiellonia Bialystok)

Nejc Skubic (Konyaspor)

Petar Stojanović (Dinamo Zagreb)

Aljaž Struna (Palermo)

Vezisti (10):

Roman Bezjak (Jagiellonia Bialystok)

Domen Črnigoj (Lugano)

Amir Dervišević (Maribor)

Kevin Kampl (Leipzig)

Rene Krhin (Nantes)

Jasmin Kurtić (SPAL)

Rudi Požeg Vancaš (Celje)

Leo Štulac (Parma)

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev)

Miha Zajc (Empoli)

Napadalci (4):

Robert Berić (St. Etienne)

Tim Matavž (Vitesse)

Andraž Šporar (Slovan Bratislava)

Luka Zahović (Maribor)

LIGA NARODOV



LIGA C, skupina 3



Četrtek, 6. septembra, ob 20.45:

SLOVENIJA - BOLGARIJA

NORVEŠKA - CIPER

Nedelja, 9. septembra, ob 18.00:

BOLGARIJA - NORVEŠKA

Ob 20.45:

CIPER - SLOVENIJA

Sobota, 13. oktobra, ob 18.00:

NORVEŠKA - SLOVENIJA

Ob 20.45:

BOLGARIJA - CIPER

Torek, 16. oktobra, ob 20.45:

NORVEŠKA - BOLGARIJA

SLOVENIJA - CIPER

Petek, 16. novembra, ob 20.45:

CIPER - BOLGARIJA

SLOVENIJA - NORVEŠKA

Ponedeljek, 19. novembra, ob 20.45:

CIPER - NORVEŠKA

BOLGARIJA - SLOVENIJA

R. K., M. R.