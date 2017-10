Oblak: V Angliji bi rad zmagal!

24-letnik se trenutno počuti odlično

3. oktober 2017 ob 11:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v četrtek na Wembleyju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pomerila z Anglijo. Eden glavnih adutov slovenske izbrane vrste bo zagotovo vratar Jan Oblak.

Oblak v letošnji sezoni za Atletico brani odlično, nazadnje je navdušil na tekmi prejšnjega kroga španskega prvenstva, ko je svojo mrežo proti Leganesu po zaslugi nekaj zares izjemnih obramb ohranil nedotaknjeno. Žal pa njegovi ekipi ni uspelo zmagati (0:0).

S slovensko reprezentanco trenutno v kvalifikacijski skupini F zaseda tretje mesto, za drugouvrščeno Slovaško zaostaja zgolj za točko. Uvrstitev v dodatne kvalifikacije je še možna, a naloga na naslednjih dveh tekmah proti Angliji in Škotski vsekakor ne bo lahka. Tega se zaveda tudi Oblak, ki pa bo tekmo na Wembleyju vzel kot vsako drugo.

V Španiji ste bili v soboto, v nedeljo je bil katalonski referendum in dogajanje okoli njega. Kako ste vse to doživeli? Verjetno imate tudi kakšne prijatelje v Barceloni.

V Madridu se ni opazilo, da bi se kar koli dogajalo. Večje napetosti so bile v Barceloni, v Madridu pa res nisem videl nobene napetosti ali neobičajnosti.

Ste se o tem morda pogovarjali v klubu? Morda tudi o možnosti, da Katalonci potem ne bi igrali za špansko reprezentanco?

Ne, v klubu nismo prav veliko o tem govorili. V soboto smo imeli tekmo, v nedeljo pa že nismo bili več skupaj.

Je bila pa sobota nekaj posebnega. Znova ste blesteli, znova je Evropa videla vaše znanje. Torej ste še vedno v izjemni formi. Kako gledate na vašo trenutno pripravljenost?

Sobota na žalost ni bila prav posebna, ker nismo zmagali. Sam pa se počutim v redu. Že nakaj časa se počutim dobro. Vedno pravim, da sem lahko še boljši. Nisem še na najvišji točki, vedno se da kaj izboljšat. Zdaj sem zadovoljen in upam, da bo sezona potekala naprej, tako kot do zdaj.

Menite, da bo šlo v klubu še malce navzgor? Ne poteka vse verjetno tako, kot ste si želeli. Pred sezono so vsi govorili, da je zdaj prišel čas Atletica.

Ja, normalno, da si v klubu vsi želimo čim boljše rezultate. Do prejšnjega tedna so bili rezultati odlični, a vse se lahko zelo hitro obrne. Ena izgubljena tekma v Ligi prvakov in remi v prvenstvu, vse se obrne. Težko je govoriti. Zaenkrat menim, da je sezona dokaj solidna. V prvenstvu smo visoko, v Ligi prvakov smo si s porazom proti Chelseaju malce otežili delo, a do konca je še veliko tekem. Vsi verjamemo v to, da se bomo uvrstili v osmino finala.

Odhajate na Wembley. Koliko ste razmišljali o tem, da boste branili proti angleški reprezentanci? Za igralce bo to dodaten motiv. Kakšna so razmišljanja pred to tekmo?

Mislim, da tu ne bo nobenega dodatnega motiva za to tekmo. To bo tekma, kot vsaka ostala. Če se hočemo uvrstiti v dodatne kvalifikacije, bo treba obe tekmi proti Angliji in Škotski dobiti, kar bo zelo težko, a sem optimist. Vedno sem bil optimist in vedno bom. Dokler so kakršne koli možnosti za uvrstitev v dodatne kvalifikacije, bom verjel v to. V Anglijo gremo brez dodatnega pritiska. Znamo igrati in upam, da bomo znali prikazati, kaj vse znamo na igrišču. Upam tudi na tri točke in nadaljno upanje na dodatne kvalifikacije.

Če kaj ne marate - to sem opazil na tekmi s Slovaško -, je to, da izgubite. Poraz nekako ni tisto, kar radi slišite.

Mentaliteta vsakega profesionalnega športnika, ki hoče biti na vrhunski ravni, poraz ni beseda, ki jo rad sliši. S porazom je treba živeti, treba ga je sprejeti. A manjkrat, ko se zgodi, bolj si vesel. To je nekaj čisto normalnega. V Angliji ne bi rad izgubil, v Angliji bi rad zmagal. Zavedamo se, da bo to zelo težko, ampak v nogometu ni nič nemogočega. Seveda upamo na najboljše.

M. L., Anže Bašelj, Televizija Slovenija