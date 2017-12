Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Jan Oblak barve Atletica brani od leta 2014. Foto: Reuters Dodaj v

Oblak v La Ligi najboljši vratar tega stoletja

Absolutni rekorder po nedotaknjenih mrežah ostaja Resino

5. december 2017 ob 11:27

Madrid - MMC RTV SLO

Kakšno priznanje! Slovenski nogometni reprezentančni vratar Jan Oblak je po mnenju spletne strani španskega športnega dnevnika Marca najboljši vratar tega stoletja v La Ligi.

Oblak, ki brani barve madridskega Atletica, velja za enega najboljših vratarjev na svetu. Popravil je številne rekorde, po poročanju Marce je v tem stoletju v La Ligi od vseh prejel najmanj golov.

Na 92 tekmah je mrežo nedotaknjeno ohranil 54-krat oziroma na 58,6 odstotka vseh tekem. 24-letnik je na lestvici krepko na prvem mestu, drugi je trenutni vratar Chelseaja Thibaut Courtois, ki je prav tako branil za Atletico. Belgijec je mrežo nedotaknjeno ohranil na 49,5 odstotka tekem. Tretji je nekdanji vratar Barcelone Victor Valdes (44,4 odstotka).

Absolutni rekorder ostaja Resino

Škofjeločana je mrežo le še ena tekma z nedotaknjeno mrežo loči do četrtega z večne lestvice Courtoisa ter štiri do tretjega Angela Rodrigueza. Nekoliko bolj je oddaljen Edgardo Madinabeytia, ki gola ni prejel na 62 tekmah, daleč pred vsemi pa je Abel Resino, ki mu je to uspelo 95-krat.

Resino, ki je gol Atletica branil med letoma 1986 in 1995, je leta 1991 mrežo ohranil nedotaknjeno 1.275 minut, kar je absolutni rekord.

