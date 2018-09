Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 18 glasov Ocenite to novico! Jan Oblak bo manjkal na prvih dveh tekmah Lige narodov. Foto: EPA Sorodne novice Oblak uradno manjka zaradi poškodbe, s Kavčičem ni bil v stiku Dodaj v

Oblak: Vzrok odsotnosti je poškodba

Atletico Madrid gostuje v Vifu

1. september 2018 ob 13:00

Madrid,Vigo - MMC RTV SLO

Slovenski vratar Jan Oblak je v pogovoru za STA zatrdil, da je nastop v reprezentanci, kar je dvignilo veliko prahu, odpovedal zaradi poškodbe.

Odsotonost vratarja Altetico Madrida, ki se bo v 3. krogu španskega prvenstva v Vigu pomeril s Celto, na seznamu selektorja Tomaža Kavčiča za srečanji novoustanovljene Lige narodov, ko bo Slovenija gostila Bolgarijo in gostovala na Cipru, je razburila javnost.

"V zadnjih dneh je bilo v javnosti veliko napisanega glede moje poškodbe in odsotnosti od naslednje reprezentančne akcije. Najprej bi rad razjasnil, da v nobenem pismu ne piše, da sem toliko poškodovan, da trenutno ne treniram in igram," je pojasnil Oblak in dodal: "Je pa res, da je bila poslana prošnja, če bi lahko izpustil naslednji reprezentančni tekmi zaradi določene poškodbe, ki se vleče od prijateljske tekme proti Arsenalu konec julija, na kateri sem tudi zapustil igrišče ob polčasu in zaradi katere sem izpustil polovico priprav in tudi večino prijateljskih tekem."

Poudaril je, da je od začetka sezone treniral po prilagojenem programu: "Seveda sem upal, da bo bolečina minila. V tem času smo delali vse mogoče terapije in sem prejemal protibolečinske tablete na dnevni bazi. Na žalost bolečina ni minila in bo potreben krajši počitek, zato se je klub obrnil na reprezentanco s to prošnjo in dobil odgovor s tem, da se nisem znašel na zadnjem spisku. Na žalost informacija od Nogometne zveze Slovenije v javnost ni prišla v takšni luči in načinu, kot je bila prošnja poslana, in se je okoli tega ustvarilo veliko negativnih mnenj."

"Kar se tiče ostalih odgovorov na ugibanja in vprašanja okoli reprezentance, bom pa zaradi miru v izbrani vrsti pred pomembnima tekmama odgovoril po tej reprezentančni akciji," je glede prihodnosti v reprezentančni majici povedal vratar Atletica in spregovoril tudi na zapise v slovenskih medijih, v katerih je zasledil precej negativnosti glede njegove odsotnosti, "ne da bi imeli vse točne informacije od NZS in z moje strani": "Mislim, da je to žalostna in negativna kampanja, ki pa na koncu ne vem, komu bo koristila."

3. krog, sobota ob 16.15:

CELTA VIGO - ATLETICO MADRID



Ob 20.45:

REAL MADRID - LEGANES

Nedelja ob 12.00:

LEVANTE - VALENCIA



Ob 16.15:

ALAVES - ESPANYOL



Ob 18.30:

BARCELONA - HUESCA



Ob 20.45:

BETIS - SEVILLA



Preloženo:

RAYO VALLECANO - ATHLETIC BILBAO

Odigrano v petek:

GETAFE - VALLADOLID 0:0

EIBAR - REAL SOCIEDAD 2:1 (1:1)

Cardona 26., Charles 91.; Willian Jose 15./11-m

VILLARREAL - GIRONA 0:1 (0:0)

Girona 54.

