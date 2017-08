Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Luciano Vietto (desno) je deset minut pred koncem takole dosegel zmagoviti zadetek. Foto: EPA Sadio Mane (desno) je že v 7. minuti načel mrežo Bayerna. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oblak z obranjeno 11-m pomagal Atleticu, Iličić zadel proti Borussii

Liverpool s 3:0 premagal Bayern

1. avgust 2017 ob 20:38,

zadnji poseg: 1. avgust 2017 ob 22:56

München/Altach - MMC RTV SLO

Nogometaši Atletica iz Madrida so na prvi tekmi Audijevega pokala v Münchnu po preobratu z 2:1 premagali Napoli. Jan Oblak je v prvem polčasu pri izidu 0:0 obranil 11-metrovko Arkadiuszu Miliku.

Zgodilo se je v 33. minuti, ko je Stefan Savić s prekrškom v kazenskem prostoru ustavil Joseja Mario Callejona.

V 56. minuti so Neapeljčani le povedli, po predložku Faouzija Ghoulama z leve strani je z volejem lepo zadel Callejon. Atletico je izenačil v 72. minuti, ko je po akciji Antoina Griezmanna na desni strani kazenskega prostora in podaji pred vrata atraktivno z zunanjim delom stopala mrežo zatresel Fernando Torres. V 81. minuti je končni izid postavil Luciano Vietto. Po strelu iz kota in podaljšani žogi z glavo se je na daljši vratnici ravno toliko dotaknil žoge, da je šla ob vratnici za golovo črto.

Oblak se je poleg obranjene 11-metrovke izkazal še z obrambama strelov Lorenza Insigneja ob koncu prvega polčasa in Ghoulama pri zaostanku z 0:1.

Nova slaba predstava Bayerna

V drugem polfinalnem dvoboju na Allianz Areni je Liverpool pred 57.500 gledalci s 3:0 odpravil Bayern. Strelci so bili Sadio Mane (7.), Mohamed Salah (34.) in Daniel Sturridge (83.).

Bavarci so v zadnjih dveh tednih že na azijski turneji na Kitajskem in v Singapurju večkrat razočarali navijače. Ob porazih proti Arsenalu (3:4 po 11-metrovkah), Milanu (0:4) in Interju (0:2) so premagali le Chelsea (3:2).

Finale in tekma za tretje mesto na Audijevem pokalu bosta v sredo.

Iličić odločil v 71. minuti

Uspešen večer je tudi za Josipom Iličićem, ki je v Altachu v Avstriji odločil prijateljsko tekmo med Atalanto in Borussio Dortmund (1:0). Edini zadetek na srečanju je dosegel v 71. minuti, ko so branilci Borussie izgubili žogo. Prestregel jo je Remo Freuler in jo na kratko podal do novinca v črno-modrem dresu Iličića, ta je naredil nekaj korakov naprej in s 14 metrov z levico premagal vratarja Dominika Reimanna, ki je vstopil v drugem polčasu.

ličić, ki je imel še nekaj priložnosti, je igral kot drugi napadalec, Jasmin Kurtić pa za njegovim hrbtom. Oba sta bila na zelenici do 76. minute. Za nogometaše iz Bergama je bil to prvi pravi preizkus v pripravljalnem obdobju. Borussia, ki jo v soboto čaka tekma nemškega superpokala proti Bayernu, je nastopila praktično brez članov prve postave.

Audijev pokal (München), polfinale:

ATLETICO MADRID - NAPOLI 2:1 (0:0)

Torres 72., Vietto 81.; Callejon 56.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

BAYERN - LIVERPOOL 0:3 (0:2)

Mane 7., Salah 34., Sturridge 83.



Bayern: Ulreich, Rafinha, Javi Martinez, Hummels, Alaba (79./Friedl), Tolisso (72./Vidal), Thiago (21./Renato Sanches), James (62./Coman), Ribery, Müller, Lewandowski.

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold (79./Flanagan), Matip (67./Klavan), Lovren, Alberto Moreno, Henderson (68./Sturridge / 86./Solanke), Can (46./Wijnaldum), Coutinho (79./Woodburn), Salah (67./Grujić), Mane (46./Lallana), Firmino (67./Kent).



Finale, sreda ob 20.30:

ATLETICO MADRID - LIVERPOOL

Tekma za tretje mesto, sreda ob 17.45:

NAPOLI - BAYERN

M. R.