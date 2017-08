Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Luciano Vietto (desno) je deset minut pred koncem takole dosegel zmagoviti zadetek. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oblak z obranjeno 11-metrovko pomagal Atleticu do zmage

1. avgust 2017 ob 20:38

Nogometaši Atletica iz Madrida so na prvi tekmi Audijevega pokala v Münchnu po preobratu z 2:1 premagali Napoli. Jan Oblak je v prvem polčasu pri izidu 0:0 obranil 11-metrovko Arkadiuszu Miliku.

Zgodilo se je v 33. minuti, ko je Stefan Savić s prekrškom v kazenskem prostoru ustavil Joseja Mario Callejona.

V 56. minuti so Neapeljčani le povedli, po predložku Faouzija Ghoulama z leve strani je z volejem lepo zadel Callejon. Atletico je izenačil v 72. minuti, ko je po akciji Antoina Griezmanna na desni strani kazenskega prostora in podaji pred vrata atraktivno z zunanjim delom stopala mrežo zatresel Fernando Torres. V 81. minuti je končni izid postavil Luciano Vietto. Po strelu iz kota in podaljšani žogi z glavo se je na daljši vratnici ravno toliko dotaknil žoge, da je šla ob vratnici za golovo črto.

Oblak se je poleg obranjene 11-metrovke izkazal še z obrambama strelov Lorenza Insigneja ob koncu prvega polčasa in Ghoulama pri zaostanku z 0:1.

V drugem polfinalnem dvoboju se od 20.30 na Allianz Areni merita Bayern in Liverpool. Finale in tekma za tretje mesto bosta v sredo.

Audijev pokal, polfinale:

ATLETICO MADRID - NAPOLI 2:1 (0:0)

Torres 72., Vietto 81.; Callejon 56.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

Danes ob 20.30:

BAYERN - LIVERPOOL

Finale, sreda ob 20.30

Tekma za tretje mesto, sreda ob 17.45

