Oblaka želijo čim prej pozdraviti, da bi branil že 15. marca

O letu 2016: "Lahko smo zadovoljni, seveda pa se želimo še izboljšati"

27. december 2016 ob 17:12

Madrid - MMC RTV SLO

Jana Oblaka so navijači Atletica kljub poškodbi pred dvema tednoma izbrali za najboljšega igralca meseca decembra. "Sem dobro, vsa vaša sporočila mi pomagajo," je povedal ob tej priložnosti.

Na spletni strani Atletica Madrida so objavili video, v katerem slovenski vratar še sporoča, da je zelo pozitiven in želi okrevati čim prej. Športni časnik Marca je v ponedeljek poročal, da si Atleticova zdravniška služba prizadeva, da bi ga usposobila že za povratno tekmo osmine finala Lige prvakov proti Bayerju iz Leverkusna, ki bo 15. marca gostoval na Vicente Calderonu.

"Mislim, da je bilo leto 2016 kar dobro za Atletico Madrid. Uvrstili smo se v finale Lige prvakov, v španskem prvenstvu pa smo bili do zadnjih dveh krogov v boju za naslov. Tudi v tej sezoni smo že med 16 najboljšimi v Evropi. Lahko smo zadovoljni, seveda pa se želimo še izboljšati. V novem letu želim vsem veliko zdravja, sami pa bomo še naprej trdo delali in poskušali osvojiti kakšno lovoriko," je dodal Oblak.

Kot je znano, si je Škofjeločan 12. decembra na gostovanju pri Villarrealu ob koncu prvega polčasa poškodoval levo ramo. Dva dni pozneje ga je v bolnišnici kralja Edwarda VII. v Londonu operiral specialist za artroskopske operacije rame Andrew Wallace.

Zdravnik Pedro Guillen, ki skrbi za večino nogometašev Atletica, je tedaj napovedal, da bo okrevanje Oblaka trajalo celo pet do šest mesecev, vendar naj bi bil zdaj vendarle bližji prvotni scenarij, v katerem so 23-letniku napovedovali tri- do štirimesečno rehabilitacijo. Optimisti upajo, da bi lahko šel po poti Petra Čecha, ki ga je leta 2014 po enaki poškodbi tudi zdravil Wallace in se je po operaciji med vratnici vrnil že po devetih tednih.

M. R.