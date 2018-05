Poudarki Atletico v finalu Evropske lige premagal Marseille s 3:0

Antoine Griezmann z dvema goloma igralec tekme

Jan Oblak in Aleksander Čeferin tik pred objemom. Foto: Reuters Atletico je po dveh porazih v finalu Lige prvakov proti Realu zmagal v finalu Evropske lige. Foto: Reuters

Oblakovi presežki dobili potrditev tudi z ekipno lovoriko

Odmevi po finalu Evropske lige

17. maj 2018 ob 10:00

Lyon

Janu Oblaku bi zaupal, da ujame mojega dojenčka z balkona, je zanesljivost slovenskega vratarja, ki je v sredo z Atleticom osvojil naslov v Evropski ligi, slikovito ponazoril eden izmed švedskih novinarjev.

Slovenska hobotnica je na finalni tekmi proti Marseillu še enkrat ohranila svojo mrežo nedotaknjeno - 29. na 48 tekmah v tej sezoni, v kateri je v vseh tekmovanjih prejel le 26 golov. Z zajetjem večjega vzorca tekem je njegova statistika še bolj impresivna in ji na svetu v zadnjih letih ni para. Odkar se je 25-letni Škofjeločan leta 2014 pridružil Atleticu, je na 161 tekmah, ki jih je začel, 92-krat ohranil mrežo nedotaknjeno. Prejel je 98 golov.

"Srečen sem. Vedno moraš v nogometu trdo garati in izkoristiti priložnosti, ko se pojavijo. Uspeh bomo lepo proslavili. Griezmann je eden izmed najboljših napadalcev na svetu, in to je njegova noč," se tudi tokrat ni hotel izpostavljati Oblak in je v ospredje postavil svoje soigralce. Oblak je drugi Slovenec po Srečku Katancu, ki je osvojil evropsko nogometno klubsko lovoriko.

Objem Oblaka in Čeferina

Ob podelitvi pokala in medalj pred milijonskim televizijskim avditorijem je bil za Slovence poseben trenutek, ko je predsednik Uefe Aleksander Čeferin objel Oblaka. Vsem drugim akterjem finala je namreč "le" segel v roko.

Oblak je dvakrat zapovrstjo dobil nagrado časopisa Marca zamora za najboljšega vratarja španske lige (obakrat je bil tudi v idealni ekipi la lige), na dobri poti pa je, da jo pobere tudi letos.

Griezmann izbran za igralca finala

Za igralca finala je bil izbran Griezmann, ki je zadel na vseh izločilnih dvobojih letošnje Evropske lige. V finalu je zabil dvakrat. "Antoine je izjemen. Če bo ostal, bomo še naprej rasli in se razvijali. Če bo šel, tudi v redu. Dal nam je ogromno v vseh teh letih. Tudi brez njega bomo rasli," je povedal trener Atletica Diego Simeone o francoskem napadalcu, ki so ga mnogi že preselili v Barcelono.

Griezmann se je zahvalil Simeoneju: "Moje sanje so bile, da osvojim lovoriko s Simeonejem. Rekel sem si, da je nocoj pravi trenutek za to. Cholo me je veliko naučil in me spremenil v enega najboljših nogometašev na svetu. Upam, da bom nadaljeval na tej ravni. Ko sem pri 14 letih zapustil dom, sem hotel osvajati lovorike. Dvakrat mi je spodrsnilo, tokrat sem bil odločen, da mi ne bo."

Nadaljuje se prevlada Špancev

Atletico je še potrdil prevlado španskih klubov v evropskih tekmovanjih. Španci so osvojili 12 od zadnjih 13 klubskih tekmovanj v Evropi. Edina izjema je bilo slavje Manchester Uniteda v Evropski ligi 2017. Naslednjo priložnost bo imel Real Madrid v finalu Lige prvakov 26. maja proti Liverpoolu. Španski klubi niso izgubili finala proti klubom iz drugih držav v zadnjih 17 letih, vse od leta 2001, ko je Valencia z Zlatkom Zahovićem v Ligi prvakov klonila pred Bayernom.

Če bo v Kijevu Real slavil, bosta po letu 1994 obe evropski lovoriki domovali v istem mestu. Takrat je bil center nogometnega sveta Milano.

