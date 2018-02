Obljuba navijačev pred odhodom v Pjongčang: "Ne bomo gledališko občinstvo!"

MMC pospremil slovenske navijače na pot

12. februar 2018 ob 15:07

Žalec - MMC RTV SLO

Že navsezgodaj zjutraj so se z neba nad Žalcem začele usipati snežinke. In katera druga kulisa bi bila primernejša za pot, ki je čakala 50-člansko skupino - vse do daljne Južne Koreje stiskat pesti za slovenske športnike.

Deseterica potnikov iz Žalca se je v družbi številnih prijateljev in sorodnikov zbrala že pred osmo zjutraj v enem izmed tamkajšnjih lokalov, kjer so sklenili ob zvokih harmonike pričakati še skupino iz Ljubljane, nato pa se družno odpraviti čez Gruškovje na zagrebško letališče, od koder jih bo popoldne letalo popeljalo najprej v Doho, nato pa še v Seul.

"Najbolj srečni smo, ker je sneg, saj konec koncev vendar potujemo na zimske olimpijske igre," je bil s sneženo kuliso zadovoljen domačin Aleksander Javornik, zdaj že prava slovenska navijaška maskota, ki stoji tudi za tem projektom.

Za pot v Južno Korejo je dal izdelati tudi devet medalj. Toliko si namreč želi, da bi jih letos osvojili - eno več kot v Sočiju. Večina skupine je hokejskih navdušencev, ogledati si nameravajo tudi ekipno tekmo skakalcev, pa nastope Jakova Faka, deskanje na snegu ...

V domovino se bodo vrnili 23. februarja, stroški potovanja 12-dnevnega potovanja so ocenjeni na 1000 evrov, cena pa vključuje letalske vozovnice, prenočitve v hotelu s štirimi zvezdicami in hitri vlak, ki jih bo v eni uri iz Seula popeljal do 280 km oddaljenega Pjongčanga.

Zagotavljajo, da bodo opazni

"Odločitev je padla sredi poletja, na srečo je bila zraven hčerka, ki je rekla, da nimam kaj razmišljati, naj samo grem. Verjamem, da se bomo imeli lepo, niso to samo olimpijske igre, ogledali si bomo tudi znamenitosti, spoznali tamkajšnjo kulturo," je svojo odločitev za odhod razložil Robert Čehovin, eden od potujočih navijačev, sicer pa tudi podžupan občine Žalec.

Upajo sicer tudi na kakšno medaljo, a predvsem računajo na dobro vzdušje in obljubljajo, da bodo pustili pečat. Navijaške rekvizite z natisnjenim geslom I feel Slovenia jim je podaril Olimpijski komite Slovenije (OKS), s seboj so vzeli tudi številne slovenske zastave, hokejske drese, strupeno zelene lasulje, pa tudi velik sedemmetrski transparent, ki opominja na znamenito žalsko fontano piva.

"Tisti, ki so odgovorni za televizijske prenose, nas bodo zagotovo ujeli v kader. Takšna ekipa, tako opremljeni ... zagotovo bomo prepoznani v Južni Koreji, pa čeprav nas ne bo veliko. Ne bomo gledališko občinstvo," obljublja Čehovin.

Izpraznili so omare

Slovenske navijaške barve bodo v Pjongčangu zastopale tudi predstavnice nežnejšega spola."Zanimajo me tako olimpijske igre kot Južna Koreja kot dežela, sem ljubiteljica zimskih športov - pritegnila me je kombinacija vsega. Nekoliko me skrbi le vreme, ta mrzel veter tam. Iz omar smo pobrali vso zimsko opremo, kar jo imamo doma," se posmeji Celjanka Branka Zagoričnik.

"To je zame dopust. Jaz dopusta ne izkoristim za nič drugega kot za športne prireditve - lani sem bil tako na košarki, na finalu Lige prvakov ... Na olimpijskih igrah pa še nisem bil, zato sem si rekel, da je zdaj to odlična priložnost," nam je pojasnil zagrizen žalski športni navijač Vili Grubelnik.

Štajercem se je pridružila tudi skupina 40 navijačev iz Ljubljane. "Letalske vozovnice in hotel smo rezervirali že skoraj pred letom dni, potem smo le še dodajali podrobnosti. Sprva nas je bilo 15, nato pa so pristopali še drugi, ko so slišali za naš odhod," pove Stane Kranjec.

Doda, da je večina od njih hokejskih navijačev, zato se najbolj veselijo tekem risov. "Od njih ne zahtevamo zmag, samo srčno in dobro igro," pribije.

Da bodo imeli vsi družbo

Športniki imajo radi navijače, smo energija za tekmovalce, je prepričan Javornik, ki se mu je zato porodila ideja o ustanovitvi Kluba slovenskih navijačev, ki se bo v tujini predstavljal pod imenom Slovenia Top Fans. Pravi namreč, da številni navijači ostajajo doma zaradi tega, ker nimajo "prave klape" za udeležbo na tovrstnih športnih dogodkih.

"S seboj bomo jemali tudi posameznike, ki bi z veseljem kam šli, če bi le imeli s kom," pojasnjuje. V bližnji prihodnosti načrtujejo obisk svetovnega hokejskega prvenstva divizije I, ki ga bo aprila gostila Budimpešta, nato pa bodo pripravili seznam še drugih športnih dogodkov, ki jih nameravajo obiskati.

Obljubljajo poenotenje slovenskega navijaškega dresa

Poleg tega bodo zagrizli še v kislo jabolko, ki že dolga leta razburja navijače - v ne(enotne) drese. "Na vseh prvenstvih v vseh športih smo različno oblečeni," se huduje.

"Izdelali bomo navijaško opravo, ki jo bo v dveh tretjinah sestavljala zelena barva, v eni pa svetlo- in temnomodra ter bela barva, zato bomo vse športe v enem lepem dresu. Če bomo vsi enaki, je to zelo lepo na pogled," pojasnjuje.

Da vrhunski šport potrebuje zveste in pripadne navijače, je prepričan tudi župan Žalca, ki je zato prišel skupinico pospremit na pot. V Južni Koreji si želi predvsem korektnega navijanja, olimpijskih medalj ne poudarja, čeprav so jih v podobi Urške Žolnir in Lucije Polavder že vajeni. Tudi tokrat imajo na največjem tekmovanju dva predstavnika - skakalca Timija Zajca in deskarko Kajo Vernik.

"Športniki so zdaj pod pritiskom, da morajo prinesti ne vem koliko medalj. Ni treba. Dovolimo tudi športnikom, da so samo ljudje, da imajo lahko dober in slab dan. Zagotovo je prav zanje najtežje, če ne dosežejo dobrega rezultata. Če se bodo potrudili in naredili vse, kar je v tistem trenutku v njihovi moči, je to dovolj. Zmagovalci so že zato, ker so se uvrstili na olimpijske igre. Zanje pa moramo navijati takrat, ko jim gre, in tudi takrat, ko jim ne gre," je prepričan Janko Kos.

Tina Hacler