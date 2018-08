Obračun Đokovića in Federerja v New Yorku morda v četrtfinalu

Bedene bo izzval Basilašvilija

23. avgust 2018 ob 22:47

New York - MMC RTV SLO

Novak Đoković, ki je v nedeljo osvojil masters v Cincinnatiju, bi se lahko že v četrtfinalu Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku srečal z Rogerjem Federerjem. Zadnji grand slam sezone se začenja v ponedeljek ob 17.00.

31-letni Srb je postal prvi igralec, ki mu je uspelo dobiti vsakega od devetih mastersov. Nadgradil je julijsko zmago v Wimbledonu in je vsekakor eden glavnih favoritov za zmago na igriščih Flushing Meadowsa. V New Yorku je pokal dvignil leta 2011 in 2015, v finalu pa je klonil kar petkrat (2007, 2010, 2012, 2013 in 2016).

V prvem krogu ga čaka Madžar Marton Fucsovics in vse do četrtfinala ima zelo ugoden žreb, nato pa ga zelo verjetno čaka Federer. 37-letni Švicar, ki se bo za uvod pomeril z Japoncem Jošihitom Nišioko, je petkrat zapored zmagal v New Yorku (2004-2008), v finalu pa je zadnjič izgubil prav z Đokovićem leta 2015. Z naslovom bi Švicar postal najstarejši zmagovalec grand slamov v odprti eri oziroma po letu 1968, ko so lahko na največjih turnirjih nastopili tudi profesionalni igralci, oziroma drugi najstarejši v zgodovini grand slamov.

V spodnji polovici žreba sta tudi Alexander Zverev in Marin Čilić. 21-letni Nemec blesti na turnrijih serije 1.000, na grand slamih pa se še nikoli ni uvrstil v polfinale. Hrvat je pred štirimi leti osvojil Odprto prvenstvo ZDA, letos pa je igral tudi v finalu uvodnega grand slama sezone v Melbournu.

Nadal za uvod proti veteranu Ferrerju

Branilec naslova Rafael Nadal se bo najprej srečal z rojakom Davidom Ferrerjem v ponmovitvi finala Roland Garrosa leta 2013. Že v četrtfinalu bi lahko prišlo do ponovitvi lanskega finala s Kevinom Andersonom. Južnoafričan ni osvojil niza, prav tako je z 0:3 v nizih izgubil tudi finale letošnjega Wimbledona proti Đokoviću.

Nov obračun Dimitorva in Wawrinke

Izjemno zanimiv bo tudi obračun med Grigorjem Dimitrovom in Stanom Wawrinko. Švicar, ki je zmagal v New Yorku pred dvema letoma, je v uvodnem krogu Wimbledona, odpravil Bolgara v štirih nizih.

Težka naloga za Bedeneta

V glavnem delu moškega turnirja bo nastopil le Aljaž Bedene, ki ga čaka Nikoloz Basilašvili. 26-letni Gruzijec je na 36. mestu na lestvic ATP. V kvalifikacijah je že v prvem krogu izpadel Blaž Rola.



Obeta se nov obračun sester Williams

Serena in Venus Williams bi se lahko srečali že v 3. krogu. Sestri se tako zgodaj nista srečali že vse od januarja 1998, ko je v prvem medsebojem obračunu Venus zmagala v dveh nizih. V skupnem seštevku vodi Serena s 17:12. Do izenačitve rekordnih 24. grand slamov Avstralke Margaret Court ji manjka še en naslov, ki bi hkrati Američanko zapisal v zgodovino tudi kot šele četrto mamo z lovoriko na grand slamih. Ena je bila prav Margaret Court, drugi dve pa Evonne Goolagong in Kim Clijsters.

36-letna Serena priznava, da njena igra ni prva in da se lahko zgodi, da bo prvič po letu 2011 sezono končala brez naslova na grand slamih. Poporodna depresija po rojstvu hčerke Alexis Olympie lani septembra se je globoka zarezala v njeno teniško igro. V Cincinattiju je izpadla v drugem krogu, pred nekaj tedni v San Joseju pa je doživela najhujši poraz v karieri. Johanna Konta jo je odpravila kar s 6:1 in 6:0.

Jakupovićeva prek kvalifikantke do Halepove?

Na stavnicah je prva favoritinja za naslov Simona Halep. Prva igralka sveta, ki je na Roland Garrosu končno osvojila grand slam, blesti tudi na trdi podlagi. Zmagala je v Montrealu ter bila finalistka v Cincinnatiju. Romunka bi se lahko že v drugem krogu srečala z Dalilo Jakupović. 93. igralka sveta se bo v prvem krogu srečala s kvalifikantko.

Najboljša slovenska igralka na lestvici WTA Tamara Zidanšek se bo pomerila s Kristino Mladenovic. 25-letna Francozinja je 54. igralka sveta, lani pa je bila že članica elitne deseterice. Izbranka avstrijskega tenisača Dominica Thiema je pred tremi leti v New Yorku že igrala v četrtfinalu.

Hercogova proti najstnici Liujevi

Polona Hercog ima na papirju najlažjo tekmico. Claire Liu, 170. igralka sveta, je vsekakor prihodnost ameriškega tenisa. 18-letnica iz Kalifornije je pred dvema letoma osvojila mladinski Wimbledon, prejšnji mesec pa je na sveti travi v drugem krogu namučila Angelique Kerber. Nemka je napredovala po treh napetih nizih, nato pa je celo osvojila najprestižnejši turnir na svetu.

Odprto prvenstvo ZDA bo zadnji grand slam z 32 nosilci. Prihodnje leto bo na največjih turnirjih le šestnajst postavljenih igralcev.

NEW YORK, 1. krog (M), tabela

(20.456.000 am. dolarjev, trda podlaga)



NADAL (ŠPA/1) - FERRER (ŠPA)

POSPISIL (KAN) - LACKO (SLK)

MÜLLER (LUK) - kvalifikant

HAČANOV (RUS/27) - RAMOS VINOLAS (ŠPA)

SOCK (ZDA/18) - ANDREOZZI (ARG)

BEDENE (SLO) - BASILAŠVILI (GRU)

PELLA (ARG) - kvalifikant

EDMUND (VB/16) - LORENZI (ITA)

THIEM (AVT/9) - BAŠIĆ (BiH)

ISTOMIN (UZB) - JOHNSON (ZDA)

M. ZVEREV (NEM) - FRITZ (ZDA)

BAUTISTA AGUT (ŠPA/19) - KUBLER (AVS)

SHAPOVALOV (KAN/28) - kvalifikant

QUERREY (ZDA) - SEPPI (ITA)

CHARDY (FRA) - RUBLJOV (RUS)

ANDERSON (JAR/5) - HARRISON (ZDA)

DEL POTRO (ARG/3) - kvalifikant

KUDLA (ZDA) - BERRETTINI (ITA)

MURRAY (VB) - DUCKWORTH (AVS)

VERDASCO (ŠPA/31) - F. LOPEZ (ŠPA)

ČORIĆ (HRV/20) - MAYER (NEM)

CARBALLES BAENA (ŠPA) - kvalifikant

MEDVEDEV (RUS) - DONSKOJ (RUS)

CICIPAS (GRČ/15) - kvalifikant

ISNER (ZDA/11) - KLAHN (ZDA)

JARRY (ČIL) - GOJOWCZYK (NEM)

NORRIE (VB) - THOMPSON (AVS)

DŽUMHUR (BiH/24) - LAJOVIĆ (SRB)

RAONIC (KAN/25) - DONALDSON (ZDA)

SIMON (FRA) - kvalifikant

kvalifikant - kvalifikant

DIMITROV (BLG/8) - WAWRINKA (ŠVI)

ČILIĆ (HRV/7) - COPIL (ROM)

CUEVAS (URU) - kvalifikant

DE MINAUR (AVS) - DANIEL (JAP)

MANNARINO (FRA/29) - TIAFOE (ZDA)

CECCHINATO (ITA/22) - BENNETEAU (FRA)

SMYCZEK (ZDA) - STRUFF (NEM)

McDONALD (ZDA) - HAASE (NIZ)

GOFFIN (BEL/10) - kvalifikant

SCHWARTZMAN (ARG/13) - DELBONIS (ARG)

GARCIA LOPEZ (ŠPA) - MUNAR (ŠPA)

MONFILS (FRA) - kvalifikant

NIŠIKORI (JAP/21) - MARTERER (NEM)

KRAJINOVIĆ (SRB/32) - EBDEN (AVS)

HANFMANN (NEM) - KOHLSCHREIBER (NEM)

VESELY (ČEŠ) - MOUTET (FRA)

A. ZVEREV (NEM/4) - kvalifikant

ĐOKOVIĆ (SRB/6) - FUCSOVICS (MAD)

TROICKI (SRB) - SANDGREN (ZDA)

ĐERE (SRB) - MAYER (ARG)

GASQUET (FRA/26) - SUGITA (JAP)

POUILLE (FRA/17) - kvalifikant

BAGHDATIS (CIP) - JUŽNI (RUS)

SOUSA (POR) - kvalifikant

CARRENO BUSTA (ŠPA/12) - DŽAZIRI (TUN)

FOGNINI (ITA/14) - MMOH (ZDA)

BROOKSBY (ZDA) - MILLMAN (AVS)

KUKUŠKIN (KAZ) - RUBIN (ZDA)

CHUNG (KOR/23) - BERANKIS (LIT)

KYRGIOS (AVS/30) - ALBOT (MOL)

BHAMBRI (IND) - HERBERT (FRA)

PAIRE (FRA) - kvalifikant

FEDERER (ŠVI/2) - NIŠIOKA (JAP)

1. krog (Ž), tabela:

HALEP (ROM/1) - KANEPI (EST)

JAKUPOVIĆ (SLO) - kvalifikantka

KING (ZDA) - VIHLJANCEVA (RUS)

PAVLJUČENKOVA (RUS/27) - PETERSON (ŠVE)

S. WILLIAMS (ZDA/17) - LINETTE (POL)

DOLEHIDE (ZDA) - WITTHÖFT (NEM)

GIORGI (ITA) - OSUIGWE (ZDA)

V. WILLIAMS (ZDA/16) - KUZNECOVA (RUS)

MUGURUZA (ŠPA/12) - S. DŽANG (KIT)

JASTREMSKA (UKR) - kvalifikantka

MARTIĆ (HRV) - ŠAFAROVA (ČEŠ)

BARTY (AVS/18) - kvalifikantka

SAKARI (GRČ/32) - MUHAMMAD (ZDA)

KUMKHUM (TJS) - KENIN (ZDA)

BOGDAN (ROM) - kvalifikantka

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/8) - DIJAS (KAZ)

STEPHENS (ZDA/3) - RODINA (RUS)

kvalifikantka - kvalifikantka

AZARENKA (BLR) - KUZMOVA (SLK)

GAVRILOVA (AVS/25) - SORRIBES TORMO (ŠPA)

STRYCOVA (ČEŠ/23) - kvalifikantka

KOZLOVA (UKR) - ARRUABARRENA (ŠPA)

LAPKO (BLR) - K. BONDARENKO (UKR)

MERTENS (BEL/15) - NARA (JAP)

GÖRGES (NEM/9) - kvalifikantka

MAKAROVA (RUS) - kvalifikantka

HERCOG (SLO) - LIU (ZDA)

SEVASTOVA (LAT/19) - VEKIĆ (HRV)

RYBARIKOVA (SLK/31) - VANG (KIT)

BRADY (ZDA) - BEGU (ROM)

RADWANSKA (POL) - MARIA (NEM)

SVITOLINA (UKR/7) - VICKERY (ZDA)

GARCIA (FRA/6) - KONTA (VB)

PUIG (PRT) - VÖGELE (ŠVI)

ZIDANŠEK (SLO) - MLADENOVIC (FRA)

SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30) - kvalifikantka

ŠARAPOVA (RUS/22) - kvalifikantka

CIRSTEA (ROM) - RISKE (ZDA)

TOWNSEND (ZDA) - ANISIMOVA (ZDA)

OSTAPENKO (LAT/10) - PETKOVIĆ (NEM)

KEYS (ZDA/14) - PARMENTIER (FRA)

PUTINCEVA (KAZ) - PERA (ZDA)

BACSINSZKY (ŠVI) - KRUNIĆ (SRB)

VANDEWEGHE (ZDA/24) - FLIPKENS (BEL)

CIBULKOVA (SLK/29) - kvalifikantka

ALEKSANDROVA (RUS) - HSIEH (TJV)

CORNET (FRA) - LARSSON (ŠVE)

KERBER (NEM/4) - GASPARJAN (RUS)

KVITOVA (ČEŠ/5) - WICKMAYER (BEL)

J. VANG (KIT) - SCHMIEDLOVA (SLK)

BLINKOVA (RUS) - kvalifikantka

SABALENKA (BLR/26) - COLLINS (ZDA)

OSAKA (JAP/20) - SIEGEMUND (NEM)

NICULESCU (ROM) - kvalifikantka

SASNOVIČ (BLR) - BENCIC (ŠVI)

KASATKINA (RUS/11) - BABOS (MAD)

BERTENS (NIZ/13) - KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)

McHALE (ZDA) - kvalifikantka

TAN (FRA) - kvalifikantka

BUZARNESCU (ROM/21) - VONDROUŠOVA (ČEŠ)

KONTAVEIT (EST/28) - SINIAKOVA (ČEŠ)

CABRERA (AVS) - TOMLJANOVIĆ (AVS)

VAN UYTVANCK (BEL) - CURENKO (UKR)

WOZNIACKI (DAN/2) - STOSUR (AVS)

