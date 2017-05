Obračun s Češko "ogrevanje" pred odločilnim dvobojem z Belorusi

Ponoviti predstavo s tekme proti Finski

11. maj 2017 ob 18:27

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Parizu čakajo še tri tekme. Najprej se bodo v petek ob 16.15 pomerili s Češko, zatem pa sledita še tekmi z Belorusijo in Francijo.

Najbrž bo odločilno srečanje za obstanek med elito sobotni dvoboj z Belorusi. Tako bo obračun s favoriziranimi Čehi nekakšno ogrevanje pred to tekmo, risi pa optimistično pričakujejo petkovo nalogo in upajo na presenečenje, da bi morda vzeli kakšno točko, s katero bi si olajšali delo.



V sredo so varovanci Nika Zupančiča dostojno nastopili proti Finski, ki je sicer upravičila vlogo nespornega favorita in slavila s 5:2, a so se risi dobro kosali z levi in popravili slab vtis, ki ga je pustil dvoboj z Norveško. Po tekmi s Finci so slovenski hokejisti dejali, da so imeli po norveški bledi predstavi, ko jim ni šlo prav nič od rok, v garderobi sestanek, na katerem so se pogovorili in našli slabe strani tistega dvoboja ter poiskali rešitev za naprej.

"Prav veseli res ne moremo biti, točk ni bilo, smo pa bili zelo blizu. Držali smo rezultat, vsi smo dali od sebe maksimum. Predvsem moramo naprej prenesti to prvo tretjino. Najbolje je, da prvo tretjino začneš dobro. To moramo prenesti na tekmo proti Čehom in verjamem, da končno lahko vzamemo točke ali vsaj eno, vsaka bo dobrodošla. Točk še ni, tudi nam je težko, ne bomo pa obupali," se je po dvoboju s Finsko proti obračun s Češko ozrl Rok Tičar.

Podobno je razmišljal tudi Blaž Gregorc, ki si sicer kruh služi na Češkem: "Na Čehe se bomo pripravljali tudi še v petek, moramo pa na to tekmo prenesti našo tekmo s Finsko, ker se samo tako lahko nadejamo dobrega rezultata. Vsaka tekma je razred zase, a Čehi so tehnično dobro podkovani, veliko jih je iz NHL-a. Bo težka tekma, tako kot proti Finski."

Poudarek Čehov na tehnični igri

"Osredotočamo se samo na Češko, prihaja pa sklop zadnjih dveh tekem in jih tako tudi jemljemo. Pripravljamo se na Čehe, malo pa gledamo tudi proti Belorusom. Čehi so tehnična ekipa, s Finci so pokazali, da jih ne smeš nikoli odpisati. A naša tekma s Finsko je pokazala, da, ko smo kompaktni in strnjeni, nasprotniku sicer prepustimo terensko pobudo, je pa to edina pot, s katero si lahko obetamo uspeh," je povedal Zupančič.

"Kanada in Finska sta zelo drsalni ekipi, Češka pa ... ne bom rekel, da so slabši drsalci, a poudarek je na tehnični igri. Če jim ne bomo dovolili razviti tega, je možnost, da se začne kaj krhati v njihovi igri. Moramo jih prisiliti v to, da posamezniki ne bodo na visoki ravni," je še dodal Zupančič. Risi so imeli tokrat prost dan, ki ga je selektor izkoristil za to, da so si hokejisti odpočili in se v miru pripravili na petkovo tekmo, popoldne pa je polovica ekipe v pomožni dvorani kompleksa Bercy opravila še trening na ledu. Do zdaj sta ekipi na svetovnih prvenstvih igrali trikrat, vse tekme so dobili Čehi, a so se vse končale z dokaj tesnim izidom. Leta 2003 na Finskem je bilo 2:5, leta 2006 v Latviji 4:5, leta 2013 na Švedskem pa 2:4.

