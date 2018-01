Obračun z Danci že odločilen za polfinalne ambicije Slovencev

Selektor Veselin Vujović praznuje 57. rojstni dan

18. januar 2018 ob 20:48

Varaždin - MMC RTV SLO

Slovenskim rokometašem v Varaždinu bi se po turbulentnem tednu v Zagrebu še kako prilegel kakšen dan počitka več, a ritem evropskega prvenstva je neizprosen. Slovence že v petek čakajo olimpijski prvaki Danci.

Tekma bo že v veliki meri odločila o slovenskih možnostih za polfinale. Slovenci bi ob zmagi odločno zakorakali proti bojem za najvišja mesta, medtem ko bi jih poraz odpisal. Odveč je poudarjati, kako močna je Danska, ki je uspehe zadnjih let kronala z zlato olimpijsko medaljo v Riu de Janeiru. Takrat je v četrtfinalu s 37:30 izločila prav Slovenijo.

Postavi Slovenije in Danske



Vujović: Verjamem, da lahko zmagamo

"V izjavah smo trezni, trdno stojimo na tleh. Vemo, da se merimo z olimpijskim prvakom, eno najmočnejših reprezentanc na svetu. Leta je v boju za vrh. Ima vrhunski niz sijajnih rokometašev. A verjamemo, da lahko zmagamo. Verjamemo, da bi bila ta zmaga ogromen korak k našemu cilju. Malo se že opazi utrujenost. Ritem tekem je naporen, vmes so še treningi, vožnje z avtobusi, in vse to nas utruja, a vsi smo v tem položaju, zato se ne smem pritoževati," je v Murskem Središču, kjer je Slovenija opravila četrtkov večerni trening, dejal selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović, ki je prav v četrtek praznoval 57. rojstni dan.

Ponoviti predstavo proti Nemčiji

"Zagotovo bomo šli v tekmo maksimalno motivirani. Proti Nemcem smo z izjemno pripravo na vsak detajl videli, kaj se da storiti proti aktualnim evropskim prvakom. Podobno moramo storiti tudi z Danci. V enakem ritmu in maksimalno pripravljeni. Pogoji so za vse isti. Tudi Danci so imeli včeraj tekmo. Vsekakor bo potrebna dobra rotacija. Vsak igralec je pomemben in mislim, da skupaj kot ekipa lahko prikažemo dobro igro in se nadejamo doberga rezultata," je povedal Žiga Mlakar.

Danski spodrsnilo proti Češki, a je pokazala svojo moč proti Španiji

"Rdeče-beli" dinamit na Hrvaškem morda ni tako prepričljiv kot na OI v Braziliji. Danci so sicer začeli z gladko zmago nad Madžari, a so jih nato presenetili Čehi (28:27). So pa varovanci Nikolaja Jacobsena svojo moč pokazali v odločilni tekmi s Španijo, ki so jo zanesljivo dobili s 25:22 in s seboj odnesli dve točki. Mikkel Hansen je z 19 goli na treh tekmah prvi strelec Danske. Rasmus Lauge Schmidt jih je dodal 17, potem pa z osmimi sledi Peter Balling Christensen, ki je prišel kot menjava na tekmo s Španijo in takoj zablestel.

Tekma v Varaždinu se bo v petek začela ob 20.30. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju pa pol ure prej.

SKUPINA II, Varaždin

Petek ob 18.15:

NEMČIJA - ČEŠKA

Ob 20.30:

SLOVENIJA - DANSKA

Lestvica: MAKEDONIJA 2 1 1 0 +1 3 ŠPANIJA 2 1 0 1 +14 2 DANSKA 2 1 0 1 +2 2 NEMČIJA 2 0 2 0 0 2 ČEŠKA 2 1 0 1 -16 2 SLOVENIJA 2 0 1 1 -1 1

V spodnji galeriji si oglejte še nekaj utrinkov s četrtkovega treninga v Murskem Središču.

Iz Varaždina Aleš Vozel, @vozela1