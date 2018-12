Hitri Tahiraj popeljal Aluminij prek Celja na 3. mesto Prve lige

Vratarja Mure in Triglava poskrbela za delitev točk v Murski Soboti

9. december 2018 ob 13:00,

zadnji poseg: 9. december 2018 ob 17:51

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Slovenske prvoligaške zelenice bodo do 23. februarja mirovale, zimo pa bo na visokem 3. mestu Prve lige prespal Aluminij, ki je na krilih Francesca Tahiraja s 4:1 razbil Celje.

Dva gola in dve podaji je bil prispevek eksplozivnega 22-letnega Albanca iz Torina, ki je bil na zadnji tekmi jesenskega dela Prve lige nerešljiva uganka za Celje. V Kidričevem je šlo za dvoboj dveh razigranih moštev, ki sta v zadnjih krogih zmagovali in sta se prebili v zgornjo polovico lestvice. Z visoko zmago so šumarji osvojili privlačno nagrado - do spomladi bodo prezimili kar na 3. mestu!

Aluminij je dobil zadnje štiri jesenske kroge s skupnih 14:4, po razbitju Olimpije prejšnjo soboto s 6:2, so zdaj ponovili vajo na štajerskem dvoboju. Celje je bilo resda močno oslabljeno, saj so bili brez najboljših dveh posameznikov: reprezentanta Rudija Požega Vancaša in Mitje Lotriča, ki sta si oba nabrala kartone za obvezni počitek.

Grofi povedli, a sledil je hitri preobrat

Celjani so hitro izkoristili uvodno pobudo, saj so zadeli že iz prvega kota na tekmi. Iz desne strani je podal Tadej Vidmajer, pred golom je bil najvišji branilec Elvedin Džinić, ki je z natančnim strelom zatresel domačo mrežo. A zaostanek ni zmedel Kidričanov, ki so prevzeli vajeti igre in v naslednje četrt ure uprizorili preobrat. Najprej je v 15. minuti hitri Francesco Tahiraj po levi prebil celjsko obrambo, otresel se strelca Džinića in z izredno samostojno akcijo izenačil. V 23. minuti je Aluminij dolgo pletel, tokrat je Tahiraj prodrl po desni strani in poslal predložek pred vrata, kjer je prvi strelec Rok Kidrič v skoku zabil za 2:1.

Celje je skušalo odgovoriti, Jakob Novak je celo zatresel, a iz prepovedanega položaja. Napadi domačih varovancev Oliverja Bogatinova so se nadaljevali in kmalu je bilo 3:1. Vroči Tahiraj je udaril z velike razdalje, z zavitim strelom je stresel stičišče vratnice in prečke, evrogola ni bilo, a zato je odbitek v lahek gol spremenil Niko Leko.

Tahiraj postavil še piko na i

Ob visoko zmagi Aluminija je bila igra v nadaljevanju bolj uspavana, Celje je še enkrat zadelo iz prepovedanega položaja, a pika na i je pripadla najboljšemu posamezniku tekme. Hiter protinapad domačih je pripeljal Kruna Ivačića iz oči v oči z Matjažem Rozmanom, ki se je izkazal z obrambo, a iz ozadja je prihitel Tahiraj in postavil končnih 4:1.

Kopica poskusov in strelov, a suverena Obradović in Arko

Podjetneje so začeli Kranjčani, poskusila sta napadalca Tom Žurga in Luka Majcen, nato so odgovorili tudi Sobočani, pri čemer sta Rok Sirk in Tomi Horvat v 14. minuti zapravila izredni priložnost za vodstvo. Še večja se je v 36. minuti ponudila pri Triglavu Davidu Tijaniću, ki je po lepo izigrani moštveni akciji iz bližine vrat z glavo streljal naravnost v Murinega vratarja Matka Obradovića.

V drugem delu je prevladovala Mura, ki si je pripravila vrsto priložnost, novo izredno je zapravil Sirk, parkrat pa so gostitelji zahtevali najstrožjo kazen, potem ko so v kranjskem kazenskem prostoru padali Nino Kouter in Žan Karničnik. Malo pred koncem je Amadej Maroša nenadejano prišel do žoge pred kranjskim golom, a je ustrelil mimo vratnice. Zlasti drugih 45 minut so zaznamovale obrambe Matka Obradovića (7 obramb) in Jalna Arka (5 obramb) v vratih Triglava.

Sledita dva meseca in pol zimskega spanja

Vodilni Maribor je že v petek s 3:1 zmagal v Velenju, v soboto pa je z enakim izidom Olimpija slavila v Novi Gorici, kar pomeni, da vijoličasti na dolg zimski premor odhajajo z 9 točkami prednosti pred Ljubljančani.



Prvi, 20., krog spomladanskega dela državnega prvenstva v nogometu je predviden za soboto 23. februarja, kar pa bo seveda odvisno od (ne)zimskih razmer po Sloveniji.

19. krog:

MURA - TRIGLAV 0:0

2.100 gledalcev.

Mura: Obradović; Šturm, Bošković, Maruško, Peričić ( 46./Karničnik ), Lorbek, Kozar , Horvat ( 58./Ćerimagić ), Kouter, Šušnjara ( 83./Maroša), Sirk.

Triglav Kranj: Arko ; D. Kryeziu, Elsner, Žurga, Udovič , Mlakar, Rogelj, E. Kryeziu , Kumer , Tijanič, Majcen.

ALUMINIJ - CELJE 4:1 (3:1)

Tahiraj 15., 84., Kidrič 23., Leko 37.; Džinić 7.

Odigrano v petek:

RUDAR - MARIBOR 1:3 (1:1)

700; Črnčič 40.; Mlakar 35., Zahović 52., Ivković 59.

Odigrano v soboto:

GORICA - OLIMPIJA 1:3 (1:1)

1.000; Celcer 44./11-m; Vombergar 16./11-m, 75., Savić 57.

DOMŽALE - KRŠKO 2:1 (0:0)

300; Melnjak 72., Vetrih 80.; Volaš 85.

PRVA LIGA SLOVENIJE, LESTVICA

MARIBOR 19 14 3 2 55:16 45 OLIMPIJA 19 10 6 3 41:28 36 DOMŽALE 19 7 6 6 35:28 27 ALUMINIJ 18 8 3 7 31:27 27 CELJE 18 6 8 4 21:24 26 MURA 19 6 6 7 26:25 24 GORICA 19 5 7 7 22:29 22 RUDAR 19 5 3 11 20:41 18 TRIGLAV 19 4 4 11 24:43 16 KRŠKO 19 3 6 10 14:28 15

M. R., To. G.