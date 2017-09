Obramba Triglava zdržala vse nalete Maribora

Olimpija v nedeljo gosti Gorico

30. september 2017 ob 09:27,

zadnji poseg: 30. september 2017 ob 22:21

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora so si pred reprezentančnim premorom privoščili hud spodrsljaj. V Ljudskem vrtu so se z zadnjeuvrščenim Triglavom razšli brez zadetkov in tako ostali brez dveh načrtovanih točk.

Napadi vijoličastih so se valili vso tekmo. Zadetek je visel v zraku, vendar se zaključni preboj ni in ni zgodil. Varovanci Darka Milaniča so bili vse bolj nervozni, akcije nedorečene in Kranjčanom je na koncu uspelo ohraniti mrežo nedotaknjeno. Maribor je proti vratom Elvisa Džafića sprožil kar 23 strelov, vendar sta le dva šla v okvir gola. Najlepšo priložnost je v 91. minuti zapravil Dino Hotić, ko je streljal z roba kazenskega prostora, a je Džafić z lepo parado žogo odbil. Triglav je na vrata Marka Obradovića streljal osemkrat, štirikrat je šla žoga v okvir. To je bil četrti remi Maribora v tej sezoni, vedno je bil izid 0:0.

Že začetek je nakazal, kako bo potekalo srečanje. Maribor je zagospodaril na zelenici, vendar proti zgoščeni obrambi gostov, ki jih je prvič vodil športni direktor Siniša Brkić, ni bil uspešen.

V 11. minuti je Mitja Viler podal z leve strani, Damjan Bohar je streljal z glavo, a je njegov strel Džafić obranil. V 25. minuti je goste rešila vratnica. Domači so izvedli kot z leve strani, žoga pa se je v gneči pred golom odbila od obrambnega igralca Triglava in zadela levo vratnico. Kranjčani vendarle niso bili popolnoma nenevarni. Minuto pozneje je Matej Podlogar prišel do strela, ki pa ni bil uspešen. Natančnejši je bil strel Alena Krcića z glavo. Žoga je letela pod prečko, a jo je Obradović preusmeril v kot.

Tudi drugi polčas je ponudil podobno sliko. Mariborčani so napadali, vratarja Džafića pa v uvodnih minutah drugega dela niso resneje ogrozili. Ko je Milanič uvidel, da obstoječi enajsterici ne gre povsem najbolje, je v napad poslal Marcosa Tavaresa in Luko Zahovića, ki je okreval po zlomu ključnice in zaigral prvič po 19. avgustu.

Tudi ta poseg ni bil uspešen. Domači so na različne načine iskali pot do gola, strel Tavaresa z glavo v 76. minuti je končal mimo desne vratnice. Bolj ko se je domačim mudilo, več napak je bilo in živčnost je naraščala. Ko ni šlo s predložki v kazenski prostor, so sledili streli z razdalje. Po takšnem poskusu Hotića z 20 metrov je žoga zletela tik mimo desne vratnice. V sodniškem dodatku je Džafić rešil goste, ko je Hotić streljal z roba kazenskega prostora.

Mary popeljal knape do tretje zmage zapored

Na prvi sobotni tekmi je Rudar v Dravogradu brez večjih težav s 3:0 odpravil Ankaran Hrvatine. Velenjčani so prišli do tretje zaporedne zmage, še četrtič zapovrstjo pa so ostali neporaženi. Junak zmage, ki je knape vsaj začasno popeljala na tretje mesto, je bil John Mary z dvema goloma. Ankaran je na trenutke grozil Marku Pridigarju, a je po premierni prvoligaški zmagi v prejšnjem krogu zdaj vpisal sedmi poraz.

Ekipi sta bili v prvem polčasu bolj ali manj izenačeni, tudi izid je bil takšen, a le do 28. minute. Takrat je Damjan Vuklišević poslal dolgo žogo v kazenski prostor domačih, kjer je žogo ob Janu Pahorju lepo sprejel John Mary in jo nato mimo Primoža Bužana potisnil v mrežo. Velenjčani so podvojili prednost v 51. minuti. V kazenskem prostoru je Mary dobil žogo od Damjana Trifkovića med Pahorjem in Luko Badžimom, branilca pa sta stala predaleč od kamerunskega napadalca, tako da je ta brez težav zadel za 2:0. To je bil njegov četrti gol v sezoni. Končni izid je v 69. minuti postavil Jakob Novak, ki je zadel z lepim diagonalnim strelom z 18 metrov.

Krško v uvodnih 17 minutah do treh točk

Krško je na drugi sobotni tekmi z dvema zadetkoma v prvih 17 minutah prišlo do treh točk proti Aluminiju. Strelca sta bila Uroš Jovanović in Marin Jurina. Tako Krčani kot Kidričani septembra še niso zmagali, negativen niz pa so prekinili prvi. Krčani so bili v prvem polčasu za odtenek boljši tekmec, hkrati pa zelo učinkoviti, saj sta oba strela, ki sta letela v okvir vrat, tudi zadela cilj. Že v peti minuti je Jovanović sprožil volej z več kot 20 metrov in poskrbel za vodstvo z 1:0. Na 2:0 je povišal Jurina v 17. minuti. Tonči Mujan, ki je prispeval že sedmo podajo za zadetek v sezoni, je poslal žogo za hrbet gostujoče obrambe, Jurina je stekel proti njej, prehitel Luko Janžekoviča, ki je stekel iz svojih vrat, in jo poslal v prazno mrežo.

V drugem polčasu so razumljivo več poskušali gostje, a v 67. minuti so imeli domači prvo lepo priložnost v drugem delu, ko je Miljan Škrbić s sedmih metrov iz prve žogo poslal čez gol. V 73. minuti je na drugi strani Vedran Mesec z roba kazenskega prostora meril malce premalo natančno, prav tako Nemanja Jakšić v 84. minuti.

11. krog državnega nogometnega prvenstva se bo v nedeljo končal s tekmo Olimpija - Gorica. Olimpija bo spet brez prvega strelca Issaha Abassa, v vratih bo Rok Vodišek.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 11. krog

CELJE - DOMŽALE 1:1 (1:1)

400; Dangubić 11.; Husmani 27.



ANKARAN HRVATINI - RUDAR 0:3 (0:1)

160; Mary 28., 51., Novak 69.

Ankaran: Bužan, Nkama, Badžim, Pahor, Primc (od 55. Smiljanić), Burkić, Delgado (od 79. Karamatić), Cerovec, Klapan, Mate, Vodeb (od 86. Furjan).

Rudar: Pridigar, Pišek, Vuklišević, Tomašević, Pušaver, Črnčič (od 46. Novak), Bolha, Antonov (od 74. Radić), Trifković, Tučić (od 66. Vizinger), Mary.

Rumeni karton: Bolha.



KRŠKO - ALUMINIJ 2:0 (2:0)

400; Jovanović 5., Jurina 17.

Krško: Zalokar, Šturm, Gorenc, Krajcer, Jakolič, Mujan, Balić, Jovanović (od 78. Nakić), Jurina, Škrbić (od 87. Gajič), Mandić (od 63. Ejup).

Aluminij: Janžekovič, Lukanc, Čagalj (od 76. Krajnc), Jakšić, Vrbanec, D. Mensah, I. Mensah, Tahiraj, Muminović, Škoflek (od 72. Mesec), Nunić (od 54. Bartulović).

Rumeni kartoni: Tahiraj, Muminović, Lukanc.



MARIBOR - TRIGLAV 0:0

Maribor: Obradović, Milec, Rajčević, Billong, Viler, Vrhovec, Kabha (od 73. Hotić), Kramarič (od 60. Tavares), Ahmedi (od 60. Zahović), Bohar, Mešanović.

Triglav: Džafić, Zec, Križaj (od 48. Arh Česen), Šmit, Tijanić, Bojić, Bukara (od 76. Suljević), Robnik, Krcić, Poplatnik (od 83. Žurga), Podlogar.

Rumeni kartoni: Rajčević, Milec; Bukara, Zec, Poplatnik.



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - GORICA

Lestvica: MARIBOR 11 7 4 0 19:7 25 OLIMPIJA 10 7 3 0 21:4 24 RUDAR 11 6 1 4 13:11 19 GORICA 10 5 1 4 11:11 16 KRŠKO 11 4 3 4 19:19 15 DOMŽALE 11 3 4 4 20:14 13 CELJE 11 2 6 3 11:14 12 ALUMINIJ 11 2 4 5 13:18 10 ANKARAN HRVATINI 11 1 3 7 11:27 6 TRIGLAV 11 0 5 6 8:21 5

T. O., R. K.