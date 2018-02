Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 19 glasov Ocenite to novico! Charlotte Kalla, Marit Björgen in Krista Parmakoski so prve dobitnice olimpijskih medalj. Foto: Reuters Manca Slabanja na cilju prvega olimpijskega nastopa. Foto: STA VIDEO Zaključek ženskega teka n... Sorodne novice Smučarke tekačice z mislimi usmerjene v šprint Dodaj v

Obratno kot v Sočiju: Kalla zlata, Björgnova srebrna

Manca Slabanja prehitela le eno tekačico

10. februar 2018 ob 07:38,

zadnji poseg: 10. februar 2018 ob 08:55

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Charlotte Kalla je v Pjongčangu osvojila prvo olimpijsko zlato, švedska smučarska tekačica je bila najboljša v skiatlonu.

Drugo mesto je osvojila Norvežanka Marit Björgen, kar pomeni ravno obraten razplet v primerjavi z igrami v Sočiju, kjer se je na najvišjo stopničko povzpela Norvežanka. Bronasto medaljo je osvojila Finka Krista Parmakoski.

Odločilni trenutek 3 km pred ciljem

Prvi del 15 kilometrov dolge preizkušnje je potekal v klasičnem koraku in je po pričakovanju pomenil zgolj sredstvo za redčenje vodilne skupine. Ob menjavi smuči so se v ospredje postavile najboljše tekmovalke. Kalla je potegnila tri kilometre pred ciljem, ko so se tekačice spopadle z največjim vzponom. Le v nekaj metrih si je nabrala slabih deset sekund prednosti, ki jih je varno držala vse do konca.

Tretje zlato za Kallo

To je za Charlotte Kallo tretja zlata medalja, v Vancouvru je bila najboljša na 10 kilometrov prosto, v Sočiju pa v štafeti. Marit Björgen se veseli že svoje 11. medalje na olimpijskih igrah, s čimer je zdaj sama rekorderka med ženskami (po deset medalj imata Raisa Smetanina in Stefania Belmondo). Björgnova zdaj lovi svojega rojaka in absolutnega rekorderja med tekači Björna Dählija, ki se ponaša z ducatom medalj.

Manca Slabanja prehitela le eno tekačico

Edina slovenska predstavnica Manca Slabanja je celotno preizkušnjo tekla popolnoma na začelju, osvojila je 59. mesto, za zmagovalko je zaostala za več kot sedem minut. Prehitela je le eno tekmico (Britanko Anniko Taylor). "Z nastopom seveda nisem zadovoljna, kajti startala sem malce prehlajena, zato sem težko dihala, kar se mi je poznalo že na prvem klancu. Sicer mi gre bolje drsalni slog, a danes mi ni šlo nič dobro od nog," je v cilju prve končne olimpijske odločitve povedala 22-letnica.

Slabanja je še razkrila, da je v Južni Koreji hladno, proga pa je bila izjemno težka, zelo razgibana. "Meni je všeč. Kot pravijo, slab začetek, dober konec. Jaz upam, da bo takšna zgodba tudi pri meni," je še dodala v upanju.

Skiatlon, 7,5 km + 7,5 km (Ž): 1. C. KALLA ŠVE 40:44,9 2. M. BJÖRGEN NOR +7,8 3. K. PARMAKOSKI FIN 10,1 4. E. ANDERSSON ŠVE 10,9 5. J. DIGGINS ZDA 14,7 6. N. VON SIEBENTHAL ŠVI 17,6 7. T. STADLOBER AVT 26,6 8. N. NEPRAJEVA RUS 33,0 9. H. WENG NOR 40,7 10. S. NILSSON ŠVE 48,9 ... 59. M. SLABANJA SLO 7:12,9

S. J.