Obrnjene vloge na Floridi: Orlando zmaguje, Miami niza poraze

Goran Dragić izpustil četrto tekmo zapored

26. november 2018 ob 08:11

Košarkarji Los Angeles Lakersov so po zaostanku 11 točk v zadnji četrtini ujeli Orlando, a v zadnjih dveh minutah in pol niso dosegli niti točke. Ekipa s Floride je predvsem po zaslugi Nikole Vučevića slavila s 108:104.

Črnogorski center je zasenčil tudi LeBrona Jamesa in vknjižil 31 točk, 15 skokov in 7 podaj v drugi zmagi Magicov nad Lakersi v dobrem tednu, ki jih je spet dvignila na 50-odstotni izkupiček (10:10). "Skušamo nekaj zgraditi in take zmage ti dajejo pozitiven moment," je bil zadovoljen Vučević, ki igra najboljšo košarko v karieri. V povprečju dosega 20 točk in 11 skokov na tekmo.

James je vodil Jezernike s 24 točkami in 7 podajami. Imel je šest izgubljenih žog. Kyle Kuzma je prispeval 21 točk. Lakersi so imeli v zaključku priložnost za zmago, vendar je Kentavious Caldwell Pope 18 sekund pred koncem pri zaostanku 104:106 zgrešil povsem odprt met za tri točke.

Miami brez Dragića klonil v Torontu

Precej slabše gre drugemu moštvu s Floride. Miami je s 125:115 izgubil v Torontu, kar je že njegov sedmi poraz na zadnjih devetih tekmah. Kawhi Leonard je z 29 točkami in 10 skoki prišel do šestega dvojnega dvojčka sezone. Prvi zvezdnik je imel dobre pomočnike. Pascal Siakam je dosegel 21 točk, Jonas Valančiunas 17 točk in 10 skokov, Kyle Lowry pa 12 točk in 10 podaj. Pri Miamiju je s 35 točkami izstopal Dwyane Wade. Josh Richardson je dodal 19 točk, Bam Adebayo pa 16 točk in 21 skokov.

Goran Dragić je zaradi težav s kolenom izpustil četrto tekmo zapored, vendar se bo kmalu vrnil na parket, morda že v noči na četrtek, ko Miami gosti Atlanto. Vročica ima po 19 tekmah izkupiček 7:12.

Clippersi z zmago v Portlandu na vrh

Še naprej izvrstno igrajo Los Angeles Clippersi, ki so se z zmago v Portlandu s 104:100 zavihteli celo na vrh Zahodne konference (13:6). Blestel je Tobias Harris s 34 točkami in 11 skoki. Danilo Gallinari (17 točk) je 47 sekund pred koncem zadel ključni met za Clipperse, ki so ob polčasu zaostajali za 13. Portland (Lillard 30 točk) je moral celoten drugi polčas igrati brez centra Jusufa Nurkića, ki si je poškodoval ramo.

LA LAKERS - ORLANDO 104:108

James 24, Kuzma 21; Vučević 31, 15 skokov in 7 podaj, Gordon 17, Ross 16.

DETROIT - PHOENIX 118:107

Drummond (16 skokov) in Jackson po 19; Booker 37, Ayton 25, 13 skokov.

ATLANTA - CHARLOTTE 124:123

Collins 23, 11 skokov, Bazemore 20, Young 18; Walker 22, Williams 20.

BROOKLYN - PHILADELPHIA 125:127

Russell 38, Dinwiddie 31; Butler 34, 12 skokov, Embiid 32, 12 skokov.

TORONTO - MIAMI 125:115

Leonard 29, 10 skokov, Siakam 21; Wade 35, Richardson 19, Dragić ni igral.

MEMPHIS - NEW YORK 98:103

Gasol 27, Conley 23, 11 podaj, Jackson 16; Hardaway 22, Kanter 21, 26 skokov.

SACRAMENTO - UTAH 112:133

Bogdanović 20, Bagley 18; Rubio 27, Gobert (15 skokov), Ingles po 18.

PORTLAND - LA CLIPPERS 100:104

Lillard 30, McCollum 18; Harris 34, 11 skokov, Gallinari 17, Harrell 14.

Tekme 26. novembra:

CHARLOTTE - MILWAUKEE

CLEVELAND - MINNESOTA

WASHINGTON - HOUSTON

CHICAGO - SAN ANTONIO

NEW ORLEANS - BOSTON

UTAH - INDIANA

GOLDEN STATE - ORLANDO

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 21 17 4 81,0 MILWAUKEE BUCKS 19 14 5 73,7 PHILADELPHIA 76ERS 22 14 8 63,6 DETROIT PISTONS 17 10 7 58,8 INDIANA PACERS 19 11 8 57,9 ORLANDO MAGIC 20 10 10 50,0 BOSTON CELTICS 20 10 10 50,0 CHARLOTTE HORNETS 19 9 10 47,4 --------------------------------------- BROOKLYN NETS 21 8 13 38,1 WASHINGTON WIZARDS 19 7 12 36,8 MIAMI HEAT 19 7 12 36,8 NEW YORK KNICKS 21 7 14 33,3 CHICAGO BULLS 20 5 15 25,0 CLEVELAND CAVALIERS 18 4 14 22,2 ATLANTA HAWKS 20 4 16 20,0 ZAHODNA KONFERENCA LOS ANGELES CLIPPERS 19 13 6 68,4 GOLDEN STATE WARRIORS 21 14 7 66,7 DENVER NUGGETS 20 13 7 65,0 MEMPHIS GRIZZLIES 19 12 7 63,2 OKLAHOMA CITY THUNDER 19 12 7 63,2 PORTLAND TRAIL BLAZERS 20 12 8 60,0 LOS ANGELES LAKERS 19 11 8 57,9 NEW ORLEANS PELICANS 20 10 10 50,0 --------------------------------------- HOUSTON ROCKETS 18 9 9 50,0 SACRAMENTO KINGS 20 10 10 50,0 DALLAS MAVERICKS 18 9 9 50,0 SAN ANTONIO SPURS 19 9 10 47,4 MINNESOTA TIMBERWOLVES 20 9 11 45,0 UTAH JAZZ 20 9 11 45,0 PHOENIX SUNS 19 4 15 21,1

